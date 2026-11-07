Trollheimspodden

Tre personer ved et bord med mikrofoner og lydutstyr i et lyst rom.
Godt med klær og varm drikke i andre del av podkasten. Trude Bergene Holte, Inga Dalsegg og podkastvert Gunn Elin Røen.

Isbad-podkast med Inga og Trude

Trollheimspoddens første isbad-podkast ble spilt inn i midten av oktober da Trollheimsporten ble med to av medlemmene i Igltjønna isbadelag for å bade i Igltjønna i Rindal. Klokken var kvart over to, og det var ennå rim på gresset i skyggen. Men de erfarne isbaderne syntes vannet var for varmt og gleder seg veldig til badetemperaturen nærmer seg null.

Gunn Elin Røen Gunn Elin Røen Skribent
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Temperaturmåleren viste en grad kaldere i luften enn i vannet da de gikk uti. Trude sjekket temperaturmåleren eter badet. Da viste den "pittelitt" kaldere; 7,4 grader.

Etter tørking og med ull fra topp til tå, ble de to drevne hobbybaderne med til studio og fortsatte intervjuet der mens de frydet seg over at vannet i Igltjønna snart vil bli "kaldt nok". Under kan du høre ukens episode av Trollheimspodden.

Bård Inge Romundstad er med som teknisk assistent under podkastepisoden.

Inga og Trude er medlemmer i Igltjønna isbadelag. Det er flere som har kontaktet dem for å ha noen å bade sammen med, både fastboende og folk på reise. Les gjerne mer om dem og se bilder fra blant annet påske-isbading med kabal-legging og bursdags-isbad ved å bli medlem av Facebook-gruppen. Link til gruppen her.

Bilder fra innspillingen:

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Blått termometer med hvit senterflate, kabel og metallisk kobling mot mørk bakgrunn.
Inga har alltid med termometer når hun bader. Temperaturmåleren viser at isbadingssesongen er i gang.
To svømmere ved en brygge i mørkt vann, sett ovenfra.
To erfarne isbadere.
Gruppe mennesker i vannet ved en flytende trekonstruksjon på en skogkledd innsjø.
Solen skinte under podkastinnspillingen.
Tre personer er i vannet og hoder seg fast i en treramme
Trude og Inga forteller blant annet at de har hatt besøk av mange nasjonaliteter i Igltjønna.

Her er de fem siste episodene:

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