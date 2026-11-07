Isbad-podkast med Inga og Trude

Trollheimspoddens første isbad-podkast ble spilt inn i midten av oktober da Trollheimsporten ble med to av medlemmene i Igltjønna isbadelag for å bade i Igltjønna i Rindal. Klokken var kvart over to, og det var ennå rim på gresset i skyggen. Men de erfarne isbaderne syntes vannet var for varmt og gleder seg veldig til badetemperaturen nærmer seg null.

Godt med klær og varm drikke i andre del av podkasten. Trude Bergene Holte, Inga Dalsegg og podkastvert Gunn Elin Røen. Foto: Bård Inge Romundstad

Temperaturmåleren viste en grad kaldere i luften enn i vannet da de gikk uti. Trude sjekket temperaturmåleren eter badet. Da viste den "pittelitt" kaldere; 7,4 grader.

Etter tørking og med ull fra topp til tå, ble de to drevne hobbybaderne med til studio og fortsatte intervjuet der mens de frydet seg over at vannet i Igltjønna snart vil bli "kaldt nok". Under kan du høre ukens episode av Trollheimspodden.

Bård Inge Romundstad er med som teknisk assistent under podkastepisoden.

Inga og Trude er medlemmer i Igltjønna isbadelag. Det er flere som har kontaktet dem for å ha noen å bade sammen med, både fastboende og folk på reise. Les gjerne mer om dem og se bilder fra blant annet påske-isbading med kabal-legging og bursdags-isbad ved å bli medlem av Facebook-gruppen. Link til gruppen her.

Bilder fra innspillingen:

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