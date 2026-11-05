Rosa partymonster og Avicii-show – slik blir utekonsertene under Midtsommar 

Trønderne i Beist og et forrykende Avicii-show med lokale artister skal skape feststemning under Midtsommar-fredagen neste sommer. Og D.D.E. får selskap lørdag kveld, skriver SKUV i sin pressemelding.

Programmet på SKUV-scenen under Midtsommar i Surnadal er nå komplett. Fra før var det kjent at selveste D.D.E. headliner lørdag 19. juni 2027. Nå er innholdet for resten av helga klart, og billettsalget i gang.

Først Coldplay, ABBA og Queen - nå Avicii

Fredag 18. juni blir todelt. Først ut er Torstein Snekvik, Lisa Botterli Flostrand, Brage Kristian Einum, Erkki Morten Klami, Sondre Skogseth og Olav Nergård Tørset.

Sammen med gode, lokale musikerkollegaer har de seks gitt publikum uforglemmelige øyeblikk med musikk fra Coldplay, ABBA og Queen. I 2027 fyrer de i gang Midtsommar-utekonsertene med musikk av Tim Bergling, bedre kjent som Avicii.

Den avdøde, svenske DJ’en stod bak en hel rekke kjempehits, som blant annet «Wake me up», «The Nights», «Waiting for love», «Hey Brother» og «Levels».

Showet under Midtsommar i Surnadal har fått tittelen «A Sky Full of Stars - lyden av Avicii», etter låta Avicii skrev og produserte sammen med Coldplay.

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– Alle som har vært på Midtsommar-konsertene de siste årene vet hva dette bandet står for. Showene med musikk fra Coldplay, ABBA og Queen ble store suksesser, og Avicii passer perfekt for fredag kveld. Det blir høy kvalitet og topp stemning, sier styreleder Øystein Hjelle Bondhus i SKUV.

Lisa Botterli Flostrand. Nathan W. Lediard for SKUV Torstein Snekvik. Nathan W. Lediard for SKUV

Energiske konserter og uhøytidelig sjarm

Etter et heidundrende Avicii-show er det klart for trønderbandet Beist.

De beskrives som et rosa partymonster fra hjertet av bondelandet, manet frem i selveste bartebyen Trondheim og bestående av bygdetullinger fra alle kanter av fylket.

Beist høster de magiske kreftene fra gråstein og potet for å lage skjitfengende bygdepop, og er kjent for sine energiske konserter og uhøytidelige sjarm, som treffer publikum midt i hjertet.

Med millioner av strømminger i ryggen og et rykte for å levere show folk sent glemmer, leverer Beist låter på ekte trønderdialekt, jordnært og rett fra hjertet, akkurat slik fansen vil ha det. Her er det bare å finne fram Beist-capsen og de rosa bukseselene, og spenne seg fast. Dette blir fest. Punktum.

– Vi var i kontakt med Beist allerede i fjor, men da var de ikke ledige. Derfor er vi utrolig fornøyde med at vi får dem på besøk i 2027. Til alle som ikke har sett dem live før vil jeg si at det bare er å glede seg, dette blir en opplevelse!, sier Bondhus.

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SKUV-stjerner og lokalt festband

På dagtid lørdag 19. juni blir det et gjensyn med fjorårets nyvinning, SKUV-stjerner. Med over 200 i publikum og strålende barn på scenen ble SKUV-stjerner en suksess, som gjentas i 2027.

– Etter den gode mottakelsen i fjor var det aldri noen tvil om at dette var et konsept vi ønsket å videreføre. Vi ønsker å skape gode opplevelser for både artister og publikum i alle aldre, og planen er at SKUV-stjerner blir et årlig innslag under Midtsommar i Surnadal i årene som kommer, sier styrelederen.

Det er nå også klart at D.D.E., helgens store trekkplaster, åpner ballet lørdag. Og etter at stjernebandet har bydd opp til en folkefest av de sjeldne, tar lokale krefter over.

Da blir det nemlig festlåter med skyhøy allsangfaktor fra gjengen som fredag disket opp med Avicii; lørdag under navnet Torstein & Lisa med band.

– Det å hoppe etter Bjarne Brøndbo & co er kanskje til og med verre enn å hoppe etter Wirkola. Med denne gjengen er imidlertid publikum i trygge hender og feststemningen sikret, sier Bondhus.