Kastet statsbudsjettet i protest

Regjeringens forslag om å kutte i stipendet for folkehøgskoleelever vekker sterke reaksjoner. Da Nordmøre Folkehøgskule inviterte til støttemarkering onsdag kveld, valgte rektor Kristian Lund Silseth å kaste det ferske statsbudsjettet, til stor applaus fra elevene, og med NRK på slep.

Regjeringen foreslår å redusere stipendandelen for folkehøgskoleelever fra 40 til 15 prosent fra høsten 2027. Det kan føre til at hver enkelt elev får opptil 40 000 kroner mer i studiegjeld. Forslaget har skapt sterke reaksjoner i folkehøgskolesektoren, og flere skoler over hele landet har arrangert støttemarkeringer. Nordmøre Folkehøgskule er blant dem som nå protesterer mot de foreslåtte kuttene.

Under Åpen dag ved skolen onsdag kveld sto regjeringens budsjettforslag sentralt. Lektor Eli Kvande Vullum sto for den offisielle åpningen, og benyttet anledningen til å løfte fram folkehøgskolens betydning i en viktig og sårbar fase av ungdommenes liv. Hun beskrev skolen som en trygg havn, der elevene får muligheten til å utvikle seg, utfordre egne grenser og knytte vennskap som kan vare livet ut.

– En del av historien vi ønsker å fortelle, er at skolen ikke bare er et hjem, men også et lite samfunn som består av unike folk fra alle deler av landet og verden, sa Vullum.

Hun trakk fram fellesskapet som en av folkehøgskolens viktigste kvaliteter, og understreket hvordan elevene blir møtt med både omsorg, utfordringer og nye erfaringer.

Rektor Kristian Lund Silseth markerte sin motstand mot regjeringens forslag. Foto: Eldbjørg Berset

Også rektor Kristian Lund Silseth benyttet kvelden til å markere sin motstand mot regjeringens forslag. Med den gule budsjettboka i hånden satte han søkelyset på konsekvensene de foreslåtte endringene kan få for landets folkehøgskoler. Nordmøre Folkehøgskule er ikke blant skolene som står i umiddelbar fare, men Silseth frykter at konsekvensene på sikt kan bli omfattende. Han mener økt økonomisk belastning for elevene kan føre til lavere søkertall og i neste omgang true flere skolers eksistens.

– Det er åtti folkehøgskoler i landet, og jeg mener en fjerdedel kan forsvinne dersom dette går gjennom, sier han.

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Rektoren mener derfor at saken handler om langt mer enn økonomi. For ham står også framtiden til et viktig utdanningstilbud og fellesskapet som skolene gir ungdommene på spill. Med NRK til stede valgte Silseth å demonstrere sin misnøye på en høyst synlig måte, og viste sin protest ved å kaste statsbudsjettet demonstrativt fra seg, til stor applaus fra elever og ansatte som hadde møtt fram.

Se TV-innslaget på NRK Møre og Romsdal her.