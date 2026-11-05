Tre smilende kvinner kledt i rød overdel poserer med blomsterbukett og innrammet diplom i et innendørs rom.
Borghild Husby Kvande fekk Fortjenestenåla med diplom - her flankert av Liv Botten og Lilly Gunn Nyheim.

Borghild fekk heider for 23 år som tillitsvalt

Onsdag kveld var medlemmane i Surnadal demensforening og helselag samla til trivselskveld hos Solveig Haglund på Øyamoen, der rundt 40 medlemar sette kvarandre i stemning med forskjellig underhaldning, fortel Liv Botten som er leiar i foreninga.

Tekst frå Todalen.no Tekst frå Todalen.no
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På menyen stod det sunn og god gulrotsuppe, medan Karstein Mauset sørga for kulturelt innslag med gitaren. Elles var det gode råd å få for lokale trimmarar, da turnuskandidat fysioterapi Kristin Moe sørga for litt info for å få maks utbytte av trimmen. Vidare stod det årsal med mange gevinstar, og sjølvsagt var det kaffe og kaker. 

Kvinne i rød genser holder et kremfarget banner med rødt emblem innendørs.
Turnuskandiat fysioterapeut Kristin Moe hadde gode tips om fysisk aktivitet.
To smilende kvinner i rødt. Ei av dem holder en blomsterbukett innendørs.
Kristin fekk blomster av Solveig Haglund.

Men det stod også ei overrasking på programmet. Det var leiar Liv Botten som hadde den i veska si da ho kom. Ho skulle nemleg dele ut diplom og fortenestenål til Borghild Husby Kvande. Borghild har vore med i forskjellige tillitsverv heilt sia 2003, da foreninga vart stifta. Borghild har hatt forskjellige verv i denne perioden. Ho har vore både kasserar,  sekretær, styremedlem, og er no ein pådrivar for at Surnadal skal bli eit demensvennleg samfunn. I tillegg har Borghild hatt forskjellige verv i fylkesstyret i denne perioden.

Dekorert marsipankake i forgrunnen, småkaker og flere gjester rundt et festbord.
Kvinne i rød skjorte skjører en bit av en bløtkake ved en kjøkkenbenk med andre personer i bakgrunnen.

– Borghild vore delaktig i det meste av det vi har halde på med gjennom dei 23 åra – og spesielt glad trur eg du er i Tysdagskaffen vi arrangerer på Frivilligsentralen. No håper vi at du blir med i mange år til, sa Liv i sin tale til Borghild under overrekkinga.

Teksten er lånt frå Todalen.no

Eldre voksne sitter samlet rundt et langbord med mat, drikke og servise.
Triveleg prat rundt kaffebordet.
Ei dame holder opp ei åre ved et bord foran en plakat om demensforeningen.
Trekning av årer.
Musiker synger og spiller akustisk gitar foran en mikrofon innendørs.
Karstein Mauset med gitaren sørga for eit kulturelt innslag.
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