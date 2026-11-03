God morgen 3. november

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god tirsdags morgen.

3. november er nasjonaldag for Panama og Dominica.

Raymond og Roy har navnedag i dag. Vi gratulerer!

Raymond er et mannsnavn med opprinnelse i det germanske navnet Reginmund dannet av navneleddene ragin, «råd», og mund, «beskytter».

Roy er et mannsnavn med flere mulige opprinnelser. Det kan være:

en anglifisert form av det gæliske navnet Ruadh som betyr «rød».

en kortform av Ronald, som er en skotsk og engelsk form av mannsnavnet Ragnvald, som er dannet av norrøne regin, «råd», og valdr, «hersker».

Annonse

3. november 1957 ble hunden Laika skutt opp i verdensrommet, og døde under forsøket. Hun ble den første levende skapningen rundt jorda og var opprinnelig navngitt Kudrjavka (russisk кудрявка, den lille med krøller).

Kilde: Wikipedia

Samme dag døde psykiateren og psykoanalytikeren Wilhelm Reich 60 år gammel.

Kilde: Wikipedia





På denne datoen er det gjennomført to folketellinger i Norge:

1990 – Folketelling, 4 247 546 innbyggere i Norge

2001 – Folketelling, 4 520 900 innbyggere i Norge

Om du vil dele bildet ditt fra instagram med oss vil vi gjerne at du både bruker hashtag (#trollheimsporten) og persontag (@trollheimsporten). Da er det større sannsynlighet for at vi ser bildene deres slik at de kan publiseres her. Om du ikke bruker instagram kan du sende bildet ditt til vakt@trollheimsporten.no.