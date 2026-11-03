43 utstillere fyller Rindalshuset når Trollheimsmessa går av stabelen

Lørdag 14. november er det igjen klart for Trollheimsmessa i Rindalshuset. I år skjer det noen endringer: Messa arrangeres denne gangen kun på en dag, og med nye arrangører. Men interessen er større enn noen gang! Årets Trollheimmesse arrangeres av Rindal IL i samarbeid med billedkunstner Inga Dalsegg, skriver arrangøren i en pressemelding tirsdag

Interessen blant utstillerne har vært enorm. Allerede i september var messa fullbooket, og flere står fremdeles på venteliste i håp om å få plass. Hele 43 utstillere blir å finne i Rindalshuset denne dagen.

– Det er utrolig artig med en slik respons! Vi har både mange av de trofaste utstillerne som kommer år etter år, og flere nye. Det blir en fantastisk bredde i utvalget, med alt fra kunst, håndverk og husflid til lokalmat, søtsaker og spennende egenproduserte produkter, forteller Inga Dalsegg.





Blant årets utstillere finner vi flere spennende bekjentskaper. Goille Godt produserer sitronkrem i Damphuset på Orkanger, et produkt som passer til alt fra ost og kaker til vafler og havregrøt. Sitronkremen har til og med fått anbefaling fra selveste Arne Brimi!

En annen spennende utstiller er Renate Ziegler Unhjem fra Unhjem Design. Hun er fjerde generasjon gullsmedmester fra Kristiansund og fører familietradisjonen videre med egenproduserte smykker og bunadssølv til Nordmørsbunaden.

Fra Surnadal kommer Ruben van Tienen med sine kreative 3D-printede og laserkuttede produkter, smykker og smarte løsninger.

Og for den som er glad i søte fristelser, kommer Lauvåsen sjokolade med håndlaget sjokolade og konfekt.





Oversikt over utstillere på Trollheimsmessa 2026

Dette er bare noen få eksempler på hva publikum kan finne på årets messe. Her blir det virkelig mye forskjellig, og gode muligheter for å finne både julegaver, noe godt til ganen og kanskje noe fint til seg selv.

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Tradisjonen tro blir det også kafé, som i år drives av Rindal IL.

Det blir naturligvis Trollheimmesse-lotteri også i år, med masse flotte premier gitt av utstillerne!





Messekomitéen: Fra venstre: Birger Løfald, Morten Møller, Monica Gulla Løfaldli, Oddbjørn Heggem og Inga Dalsegg Foto: Rindal IL

Trollheimsmessa er en fin møteplass for både utstillere og publikum, og en anledning til å handle lokalt, oppdage nye produkter og møte menneskene bak det som lages.

Velkommen til en trivelig messedag med skikkelig førjulsstemning!

ANNONSE: Trollheimsmessa 2026

Lørdag 14. november kl. 10.00–17.00

Rindalshuset







