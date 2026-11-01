Nå skal piggdekkene på

Fra i dag er det igjen tillatt å kjøre med piggdekk i hele Norge. Andelen som bruker piggdekk er høyere enn mange kanskje tror. Nesten én av tre bilreiser vinterstid gjøres med piggdekk. Selv om alle vet at vinteren er rett rundt hjørnet, venter altfor mange for lenge med å skifte til vinterdekk, skriver Tryg Forsikring i en pressemelding søndag.

– Det er store forskjeller rundt om i landet i bruken av piggdekk. I Oslo og Bergen er det bare 9 prosent av bilreisene vinterstid som gjøres med piggdekk, mens andelen i Tromsø er hele 82 prosent. De fleste kjører med piggfrie vinterhjul, som kan settes på når som helst. En undersøkelse for oss i fjor viste samtidig at nær én av fem kjører med piggfrie vinterdekk hele året, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Venter altfor lenge

I Nord-Norge har piggdekk vært tillatt siden 16. oktober. Uansett dato er det førerens ansvar at bilen har tilstrekkelig veigrep. Når den første snøen faller, oppstår det hvert år et rush blant etternølere for å få på vinterhjulene.

– Altfor mange venter til snøen ligger på bakken før de skifter. Da kan det allerede være for sent. Du skal ikke vente på snøen hvis det er fare for frost og glatte veier. Da bør vinterhjulene allerede være på. Forårsaker du en bilskade når du kommer seilende på vinterføre med sommerdekk, vil det kunne ende med avkortning på forsikringen, sier han.

2 av 10 skifter ikke

I undersøkelsen for Tryg svarte 18 prosent at de ikke skifter hjul, men kjører med piggfrie vinterdekk hele året. Det tilsvarer over en halv million personbiler.

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– Piggfrie vinterdekk er laget for vinterforhold, ikke for å brukes som helårsdekk. Brukes de gjennom en varm sommer, utsettes de for ekstra mye slitasje av sol og varme. Når vinteren kommer igjen, kan du derfor ha langt dårligere dekk enn du tror, sier Brandeggen.

På vinterdekk skal personbiler ha minst 3 millimeter mønsterdybde, men det alene er ingen garanti for tilstrekkelig veigrep. Etter hjulskift bør man etterstramme hjulboltene etter vel 4 mils kjøring.