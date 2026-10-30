Kløverstumøte mandag 2. november kl. 2000.

Årets sesong med Kløverstumøter kjøres igang og alle interesserte er hjertelig velkommen!

God agronomisk praksis fra økologisk landbruk kan ha mange fordeler også for den konvensjonelle bonden.

Maud Grøtta fra Norsk Landbruksrådgivning (NLR) vil holde et innlegg om strategier og metoder som det legges vekt på i økologisk drift og som også kan være nyttige for de som ikke driver på den måten. Vi har valgt ut tre tema; ugraskontroll, vekstskifte og hva er det som er så bra med kløver?

Surnadal Bondelag