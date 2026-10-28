Åpen dag ved Nordmøre Folkehøgskole

2I forbindelse med regjeringens framlegg til Statsbudsjett arrangerer vi åpen dag her ved Nordmøre Folkehøgkule, onsdag 4. november klokken 19.00 - 20.00. Det blir litt underholdning, appeller og enkel servering.

For andre år på rad foreslår regjeringen å kutte stipendandelen for folkehøgskoleelever. Samme forslag møtte massiv motstand i fjor da 37 000 mennesker skrev under mot det. SV, Senterpartiet, Rødt og MDG fikk kuttet reversert i budsjettforhandlingene, og KrF og Venstre stemte for reverseringen i Stortinget.

Stortinget har altså allerede sagt sitt men likevel er forslaget tilbake. Konsekvensen er at folkehøgskole blir dyrere. Den blir mest tilgjengelig for dem som har best råd, og færre vil søke seg til et år på folkehøgskole. Dette vil være kritisk for skolen vår her på Nordmøre.