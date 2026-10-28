God morgen 28. oktober

En noe spesiell form for bærplukking! Foto: magne.l på Instagram

God onsdag morgen til alle våre lesere!

Denne dagen ble fra gammelt av kalt Simonmesse, "Fyribod" eller "Bustemann", for nå kan man når som helst vente snø, og det stemmer bra i år. Simon og Simen har navnedag.

Simonmesse vart også kalla Bustedag eller Fyribod.

- Dagen bebuder vinter og varlser om sledaføre, heiter det hos Jon Langli - vår lokale primstavmaker.

I tidlig mellomalder het dagen Tveggja postola messe (fordi dagen er til minne om både Simon Seloten og Judas Taddeus). Derfor er primstavmerket helst eit toarma kors.

Fyribod var dagen kalla fordi han varsla vinter og snø.

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Derfor kan også primstavmerket være ei slede, fordi vinterføret var ventendes. Merket var også ofte et spyd, et sverd eller ei sag. Våpen og verktøy var knytta til Simon og Judas.

Nå var det definitivt slutt på sommeren og vinterhalvåret var i full gang.

Noen historiske hendelser fra denne dato:

1492 – Christofer Columbus går i land på Hispaniola

1886 – Frihetsgudinnen blir avduket. Det var en gave til det amerikanske folket fra Frankrike som et symbol på landenes gjensidige vennskap.

1918 – Landet Tsjekkoslovakia blir stiftet.

1944 – Hitler beordrer tysk tilbaketrekning fra Nord-Norge. Befolkningen skal evakueres, buskap slaktes, alle bygninger og all infrastruktur jevnes med jorden, ref Tvangsevakueringen og nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms, også kalt den brente jords taktikk.

1981 - Metallica ble stiftet.

2007 – Cristina Fernández de Kirchner blir Argentinas første valgte kvinnelige president.

Dagens visdomsord er et norsk ordtak: Han blir ikkje alltid feit som mykje veit.