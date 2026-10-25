Portpraten

Jente i gult og mørkt regntøy holder en stor fisk ved en steinete kyst.
Live Aakvik brenner for et ungdomshus i bygda.

Vil løfte stemmen til ungdommene i Surnadal

19-åringen fra Surnadal brenner for ungdomshus, skoler og utdanningstilbud som gjør det attraktivt å bli boende i bygda.

Stine Larsen Faksnes Stine Larsen Faksnes Skribent
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Portpraten

Portpraten er en serie der vi møter mennesker fra Surnadal og Rindal med ulike interesser, yrker, prosjekter og historier. Målet er å bli litt bedre kjent med hvem de er, hva de driver med og hva som opptar dem.

Live Aakvik er 19 år, kommer fra Surnadal og er leder i ungdomsrådet. Engasjementet hennes startet allerede på ungdomsskolen, og siden har hun brukt mye tid på å få fram til kommunen hva unge ønsker og trenger.

Det hele begynte da hun ble elevrådsrepresentant for klassen sin i 10. klasse. Senere ble hun nestleder i skolerådet, før hun sammen med en annen elev ble sendt videre til ungdomsrådet.

– Jeg har mer eller mindre alltid vært interessert i å prate og få fram hva unge ønsker, og hva de har lyst på for lokalsamfunnet vårt, sier Live.

For Live handler mye av engasjementet om å løfte fram stemmene til de som ikke tør å si ifra selv. 

– Jeg har lyst til å få fram ordene til de som ikke tør å si noe. Og hvis vi faktisk får muligheten til å bli hørt i kommunestyret, kan det føre til gode valg for oss unge i bygda.

Viktig å bli hørt

I ungdomsrådet er Live med på å diskutere saker som angår ungdom, men hun er også opptatt av å få flere unge til å engasjere seg og si hva de mener. 

Særlig saker om skole og utdanning synes hun er viktige.

– Fjerner de linjer på videregående, så flytter flere ut av bygda, og folk som har lyst til å være i Surnadal for å ta utdanning, får ikke den muligheten de har lyst til.

Hun trekker også frem hvor viktig det er å ha et sted å være etter skoletid. Et eget ungdomshus er en av sakene hun brenner ekstra for. 

– Jeg ønsker meg et ungdomshus der klubben kan holde til, slik at ungdom i Surnadal faktisk har et sted å være på ettermiddagene, der de kan være sosiale uten å måtte møtes på en parkeringsplass. 

Live er også opptatt av å bevare småskolene. Hun er bekymret for lange bussreiser for de yngste elevene og for plassen på skolen de skal flyttes til.

– Kan føles som å snakke til en vegg

Live legger ikke skjul på at det ikke alltid er enkelt å bli hørt som ung.

– Det kan føles ut som man snakker til en vegg, fordi du føler at det du sier ikke blir tatt på alvor. 

Men hun har også opplevd det motsatte. 

– Man kan også bli møtt med ordentlige svar og oppleve at de faktisk hører på hva du har å si. Det varierer med hvem du snakker med og hva temaet er. 

Live har likevel opplevd at engasjement har ført til noe konkret.

– Vi har fått en ny plass for ungdom å være etter skoletid! Det er noe jeg brenner godt for!

Må planlegge godt 

Å kombinere skole, fritid og verv krever litt planlegging.

– Jeg må planlegge hvordan jeg skal få alt til å gå opp. Av og til må jeg nedprioritere ting og velge bort noe, men som regel går det overraskende fint å holde alt i sjakk.

Akkurat nå går Live på Skogn folkehøgskole, hvor hun forteller at hun trives svært godt.

Selv om hun ikke lenger er hjemme i Surnadal hver dag, håper hun at arbeidet hun har vært med på blir videreført.

– Jeg håper at det jeg satte meg som mål da jeg startet blir videreført, og at nestemann er like opptatt av at det skal være tilbud for unge i Surnadal.

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