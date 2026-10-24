Surnadal avsluttet med sterk seier

Surnadal IL spilte fredag kveld sesongens siste seriekamp i 4.divisjon mot naborival Sunndal IL.

Første halvdel av første omgang ble jevnspilt og målløs, men med et sjansemessig overtak til Surnadal. Etter 36 minutter var det imidlertid klart for 0-1. Sander Smevoll fikk lagt inn til Nicolai Johansen Bolme som satte ballen sikkert i mål. Minuttet etter hadde Sunndal en stor sjanse til å utligne, men Torstein Snekvik vartet opp med en kjemperedning, skriver Surnadal IL Fotball på sine Facebooksider.

Tre minutter før pause ble Petter Blekken Melkild revet ned i straffefeltet og Ola Magne Nordvik pekte bestemt på straffemerket. Straffen satte Sande Smevoll i mål, og lagene gikk til pause med en 0-2 ledelse til Surnadal IL.

Helt i starten av andre omgang reduserte Sunndal til 1-2 på et langskudd. HJemmelaget presset på videre utover i omgangen og hadde flere sjanser, men det var Surnadal som økte ledelsen til 1-3 etter scoring av Sindre Hyldbakk Kvande. Etter 83 minutter var kampen avgjort, da Andreas Lundereng Skjefte satte ballen i mål etter mye klabb og babb i feltet etter en corner.

Andreas Lundereng Skjefte satte inn Surnadals fjerde mål. Arkivfoto. Bård Inge Romundstad

Med tre poeng fra dagens kamp ender Surnadal IL med 33 poeng og sjetteplass på tabellen. Sunndal IL blir stående med sine 13 poeng på en 11.plass.

Se kampdetaljer på fotballforbundet sine hjemmesider.