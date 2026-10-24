– Hjelp oss å redde skolekorpset!

Surnadal skolekorps står i fare for å bli lagt ned, i og med at ingen så langt har sagt seg villig til å bli valgt inn i styret på årsmøtet førstkommende torsdag. Det sittende styret håper at noen føler seg kallet til å hjelpe til å blåse nytt liv i korpset, bidra med styrearbeid og redde korpset fra nedleggelse.

Sist torsdag kveld trommet Surnadal skolekorps sammen til et "krisemøte" med styret, dirigenten, foreldre og korpsentusiaster, for om mulig å finne en løsning for videre drift av korpset. Korpset har for tiden bare to medlemmer, så det trengs nye initiativ og rekruttering, men det er ikke det største problemet akkurat nå.

Mangler styreleder

Marit Sæther står som leder i korpset. På fjorårets årsmøte var det ikke mulig å finne noen som kunne ta over verken ledervervet eller andre styreverv, så det tidligere styret ble stående på papiret. Sæther har ikke lenger barn som er med i korpset, og det samme gjelder for de tre andre styremedlemmene.

Sæther sier at det ikke er noen som ønsker å legge ned korpset, men hun er helt tydelig på at dette ikke lenger kan være hennes ansvar. Hun kommer til å tre av som leder på årsmøtet torsdag i neste uke.

Dersom en ny leder ikke er på plass til årsmøtet, ser styret ingen annen løsning enn at korpset legges ned, eller at korpset eventuelt gå inn i et hvilende medlemskap i Norsk Musikkorps Forbund. Det siste alternativet gir en mulighet for oppstart igjen innen fem år. På årsmøtet torsdag 29. oktober må det fattes vedtak om hvilken løsning som skal velges, men alle håper i det lengste å få på plass et styre som kan sørge for videre drift.

God økonomi

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Surnadal skolekorps ble stiftet i 1958, så det er en lang tradisjon å ta vare på. Selv om korpset for tiden bare har to medlemmer, så har de fast dirigent og et bra øvingslokale. Korpset har også en del instrumenter og utstyr, og de har god økonomi. Alt ligger altså til rette for tiltak som kan stimulere til rekruttering for korpset. Det mangler bare å få på plass et fungerende styre. Minimumskravet er to personer i styret, men det bør selvsagt være flere.

Mange møtte opp på korpsets "krisemøte" torsdag kveld. Foto Sigrid Skjølsvold

Ser på muligheter for rekruttering

Korpsentusiastene som var med på torsdagens møte hadde et par gode forslag til hvordan man kan rekruttere nye kopsmusikere. Det finnes for eksempel en ordning som kalles klassekorps, der korpsundervisning er en del av del obligatoriske musikkundervisningen i skolen.

Korpsentusiastene tok til orde for opplæring av aspiranter i grupper helt fra starten, slik som det var vanlig i korps tidligere. For mange kan det passe bedre å spille og lære sammen med andre enn å ta timer på kulturskolen. Opplevelsen av samspill er viktig, og det sosiale er også viktig. Kulturskolen i Surnadal har for tiden heller ikke lærer til messingblåseinstrumenter. Stillingen har vært utlyst, men det var ingen søkere.

Er det noen ildsjeler der ute?

Ved å gå ut i media håper styret i Surnadal skolekorps å nå ut til noen som kan ha lyst til å gjøre en innsats ved å bli med i korpset i en periode. Ikke minst trenger de en ny leder, og dette er ikke et tungt verv. Man trenger ikke å ha noen tilknytning til korpsets medlemmer for å være med i styret.

Dersom noen er villig til å hjelpe til er det fint om de tar kontakt med noen i styret før årsmøtet. Siste frist vil være å møte opp på årsmøtet torsdag 29. oktober.

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