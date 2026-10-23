Gult farevarsel om sterke vindkast

Det er venta lokalt kraftige vindkast på 27-35 m/s fra søraust, og liten storm utsette steder fra sent lørdag kveld til søndag ettermiddag i Trøndelag og deler av Sør- Norge.

Det er fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Følg råd og sjekk status fra transportaktører.

Løse gjenstander kan blåse avgårde. Vurder tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå unødig ferdsel på utsatte steder.

Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Enkelte reiser vil kunne få lengre reisetid. Broer og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk.

Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.

Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer. Vis forsiktighet ved ferdsel på sjøen.

Se lokale farevarsel på Yr for Rindal og for Surnadal.