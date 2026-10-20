God morgen 20. oktober

God tirsdag morgen til alle våre lesere!

I dag markeres verdens osteoporosedag (benskjørhet). Norge, og de andre nordiske landene, ligger på verdenstoppen i osteoporotiske brudd.

Osteoporose er et betydelig folkehelseproblem og det er særlig kvinner som er utsatt. Årsakene til benskjørhet er sammensatte og mange, men sykdommen kan forebygges med et riktig kosthold og fysisk aktivitet, skriver melk.no.

Henrik, Henrikke og Heine har navnedag. Navnedagen er etter Henrik den hellige, Finlands apostel.

Noen historiske hendelser fra denne dato:

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(Kilde: Wikipedia)