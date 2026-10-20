God morgen 20. oktober
God tirsdag morgen til alle våre lesere!
I dag markeres verdens osteoporosedag (benskjørhet). Norge, og de andre nordiske landene, ligger på verdenstoppen i osteoporotiske brudd.
Osteoporose er et betydelig folkehelseproblem og det er særlig kvinner som er utsatt. Årsakene til benskjørhet er sammensatte og mange, men sykdommen kan forebygges med et riktig kosthold og fysisk aktivitet, skriver melk.no.
Henrik, Henrikke og Heine har navnedag. Navnedagen er etter Henrik den hellige, Finlands apostel.
Noen historiske hendelser fra denne dato:
1740 – Maria Theresa tar over tronen i Østerrike. Frankrike, Preussen, Bayern og Sachsen nekter å godta den såkalte pragmatiske sanksjonen og den østerrikske arvefølgekrigen begynner.
1781 – Begrenset religionsfrihet, ble lovfestet i monarkiet Habsburg.
1803 – Senatet i USA ratifiserer Louisiana-kjøpet.
1827 – Slaget ved Navarino – en sammenslått tyrkisk og egyptisk armé blir tilintetgjort av en alliert britisk, fransk og russisk marine ved havnen Navarino i Pylos i Hellas. Det viktigste resultatet av dette slaget er slutten på den greske frigjøringskrigen og godkjenningen av uavhengigheten til det moderne Hellas.
1883 – Peru og Chile signerte våpenhvilen i Ancón, hvor provinsen Tarapacá ble avstått til sistnevnte, hvilket gjorde en slutt på Perus innblanding i salpeterkrigen.
1903 – Otto Blehrs regjering går av; Georg Francis Hagerup blir ny statsminister.
1910 – Skroget på RMS Olympic, søsterskipet til RMS «Titanic», blir sjøsatt fra skipsverftet Harland and Wolff i Belfast i Irland.
1918 – Tyskland innstiller den uinnskrenkede ubåtkrigen.
1924 – Et leirskred i Gjerdrum tok ett menneskeliv.
1935 – «Den lange marsjen» i Kina slutter.
1944 – Den sovjetiske hæren og jugoslaviske partisaner frigjorde Beograd, hovedstaden i Jugoslavia.
1944 – Flytende gass lekker fra lagringstanker i Cleveland og eksploderer; eksplosjonen og den etterfølgende brannen river 30 kvartaler og dreper 130.
1944 – General Douglas MacArthur oppfyller sitt løfte om å returnere til Filippinene, da han leder et alliert angrep på øyene og gjenvinner dem fra japanerne under andre verdenskrig.
1950 – Koreakrigen; FN-styrkene får ordre fra general Douglas MacArthur om å rykke fram til grensen mot Sovjetunionen og Kina.
1952 – Unntakstilstand i Kenya. Britiske tropper blir sendt til Nairobi.
1955 – Atter en konge blir utgitt, den siste delen av Ringenes herre.
1968 – Tidligere førstedame Jacqueline Kennedy gifter seg med den greske rederen Aristoteles Onassis.
1971 – Sovjetunionen og USA blir enige om å utveksle informasjon som deres Mars-sonder sender til Jorden.
1973 – USAs president Richard Nixon avskjediger justisministeren Elliot Richardson og varajustisministeren William Ruckelshaus etter at de nekter å avskjedige aktor Archibald Cox i Watergate-skandalen. Cox blir til slutt avskjediget av Robert Bork.
1973 – Operahuset i Sydney åpner.
1973 – The Six Million Dollar Man har premiere på ABC.
1976 – Tankskipet «Frosta» kjører på en ferge på Mississippi. 125 omkommer.
1977 – Et fly med Lynyrd Skynyrd ombord styrter i Mississippi og flere av bandmedlemmene omkommer, inkludert vokalist Ronnie Van Zant og gitarist Steve Gaines.
1983 – Grenada sin statsminister Maurice Bishop blir henrettet i et statskupp.
1984 – Sentralkomiteen i Kinas kommunistparti vedtar en rekke reformer i markedsøkonomisk retning.
1987 – Skipet «Torstein Bjartvik VIII» forliser i Norskehavet.
1991 – 750 fiskebåter blokkerer havner langs kysten i protest mot EØS-forhandlingene.
1991 – Storbrannen i Oakland Hills tar livet av 25 og ødelegger 3469 hus og leiligheter.
1991 – Nasjonalforsamlingen i Montenegro vedtar å bryte med den jugoslaviske føderasjonen.
1995 – Willy Claes trekker seg som generalsekretær i NATO etter beskyldninger om korrupsjon.
2004 – Susilo Bambang Yudhoyono blir tatt i ed som president i Indonesia.
(Kilde: Wikipedia)