Klatringen fortsetter i Rindalshuset

Rindal IL viderfører klatretilbudet for barn og ungdom etter at Trollheimen Klivarlag nå er lagt ned.

Sindre Bakk Solem og Merete Haugen er to av de som nå viderefører klatretilbudet i Rindalhuset Foto: Bård Inge Romundstad

Trollheimen Klivarlag ble etablert som Skåkleiva klivarlag i jula 1989 av områdets klatrepionerer.

– Klivarlaget har drevet med klatring både innen- og utendørs, forteller Sindre Bakk Solem fra Trollheimen Klivarlag og legger til:

– Innendørs har klatringen foregått her i Rindalshuset, og utendørs har den foregått blant annet i Svinvika.

Har hatt over 100 medlemmer

Sindre forteller at det har vært mange ivrige klatrere, både voksne og yngre, og i det siste er det søndagsklatringen for barn og ungdom som har vært mest populært. De siste årene har det vært lite voksne som har klatret.

– På det meste hadde klivarlaget over 100 medlemmer, forteller Sindre.

Annonse

Sindre, sammen med Lasse Løfaldli, har gjennom Trollheimen Klivarlag vært med å bidra i til at både barn og ungdom skal ha et klatretilbud i Rindal.

Trollheimen klivarlag har alt klatreutstyr som trengs for å klatre innendørs. Både seler, klatresko, tau og sikringsutstyr. I tillegg så har det vært skrudd opp nye ruter i klatreveggen, senest for tre-fire år siden.

Bilder fra klatring i Rindalshuset Foto: Trollheimen Klivarlag (Favebool) Foto: Trollheimen Klivarlag (Facebook)

Idrettslaget viderefører klatretilbudet

Nå har Trollheimen Klivarlag lagt ned virksomheten, men Rindal IL har sagt seg villig til å ta over ansvaret for klatringen, nå i første omgang klatretilbudet til barn og ungdom i Rindalshuset på søndager.

– Vi får med oss både Sindre Bakk Solem og Lasse Løfaldli fra klivarlaget videre slik at vi kan videreføre tilbudet for barn og ungdom på søndager, forteller Merete Haugen fra Rindal IL og legger til:

– Da blir det gratis klatring for alle som er medlemmer i idrettslaget.

I tillegg til at Haugen selv har Brattkort, kurses nå tre nye fra idrettslaget som kan være med å videreføre klatretilbudet.

Annonse

– Men er det noen som har Brattkort, eller som har lyst til å ta kurset eller bidra på andre måter, så er det bare å ta kontakt, sier Merete Haugen.