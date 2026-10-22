Fersk bakst på fredag

Vi har fått igjen kjekjøtt av årets kje og det ligger nå i frysedisken i utsalget. Imorgen, fredag 23 oktober fra kl. 11.00 finnes også fersk bakst.



Av bakst finner du:

Grovbrød

Nutellaboller

Skoleboller med vaniljekrem

Kanelsnurrer med vaniljekrem

Kanelsnurr

Knekkebrød

Havrekjeks

Cookies



Fra frys finner du som alltid:

Smultringer

Tynnlefser

Tykklefser

Smurte potetlefser

Suksessterter

Konfektkaker

Burgerbrød

Sveler



Utsalget bugner som alltid over av nydelige lokale godbiter.



Av lokale produkter har vi:

Kjekjøtt frå Lia Gard 🐐

kjøtt fra Ansneset Gard Gard som burgere, pølser, grytekjøtt, mørbrad, flatbiff🥩🍔🐄

Vi har egg ifra Pestua Gard🥚

Honning fra Todals honning🍯

Eplemost ifra Reina Fruktgård 🍎

Spekepølser og kjøtt ifra Steindalen Gård🐮

Div jordbærgele ifra Landrø Lensvik🍓

Is ifra Røros is🍨

Potetgull fra kanteføll flak 🥔

Vaniljeprim fra Tverås Gårdsmat

Røros majones fra Galåvolden Gård

Reinsdyr ytrefilet ifra stensaas Reinsdyrslakteri🦌

Poteter fra Solhus gård 🥔

Og mye mer.



Støtt lokalprodusert mat og ta turen innom oss for å handle fra bønder/produsenter som legger sjela si i sine produkter 🙌🏻



Sted: Lykkjeeidet 835, 6640 Kvanne.



Vil du sikre deg bakst anbefaler vi att du forhåndsbestiller ved enten å kommentere i innlegget eller ved å sende en sms til nr: 41571278.



🤩Velkommen innom oss🤩