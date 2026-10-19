– Tenna blir endelig en del av kroppen

– Ingen skal måtte utsette et tannlegebesøk fordi de ikke har råd. Du skal kunne få den hjelpen du trenger, enten du har god eller dårlig råd, og uansett hvor i Møre og Romsdal, sier stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen.

Arbeiderpartiet med Sp, SV, Rødt og MDG har i Stortinget blitt enige om at tannhelsereform er en felles prioritering for våre fem partier, melder Kjølmoen i en pressemelding mandag. Regjeringen sender nå på høring forslag til ny tannhelsetjenestelov og plan for utvidelsen av rett til nødvendig tannhelsehjelp til hele befolkningen. Forslagene gir en tydelig retning for en tannhelsereform som skal gjøre tannlegen billigere.

– Tannlegeregningen kan bli altfor stor. Det vil Arbeiderpartiet gjøre noe med. Målet vårt er enkelt: Du skal få nødvendig tannhelsehjelp når du trenger det, uten at det koster skjorta, sier Per Vidar Kjølmoen.

– Tennene er en del av kroppen og lommeboka skal ikke avgjøre om du får fikset dem. Vi er enige med våre rødgrønne venner om at tannhelsehjelp skal bli mer tilgjengelig og rimeligere for folk. Det jeg er veldig stolt av, sier Kjølmoen.

– Dette er en stor velferdsreform som vil hjelpe folk. Skikkelig sosialdemokratisk politikk i praksis avslutter stortingsrepresentanten.

Dette er de viktigste endringene regjeringene foreslår som kan gjennomføres med en gang:

· En ny og oppdatert tannhelsetjenestelov. De som har rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp i dag får disse videreført, men rettighetene overføres til pasient- og brukerrettighetsloven.

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· Fylkeskommunene skal ha ansvar for å sørge for offentlig finansierte tannhelsetjenester, finansiert gjennom rammetilskudd fra staten. Fylkeskommunene skal selv få velge om det inngås avtaler med private etter anbud, eller om pasienten skal kunne velge tannlege i en ordning for fritt tannhelsevalg.

· Pasienters egenbetaling skal være maksimalt 25 prosent av fylkeskommunens kostnad ved å yte tjenesten. Det vil gi mer forutsigbar betaling for innbyggere som har rettigheter til tannhelsetjenester i dag For barn og unge til og med det året de fyller 18 år, og andre grupper som i dag har rett til nødvendig tannhelsehjelp, skal tjenesten fremdeles være gratis.

· Disse grepene kan iverksettes innenfor gjeldende budsjettrammer, samtidig som de etablerer den nødvendige strukturen for en gradvis utvidelse av rettighetene etter hvert som Stortinget bevilger midler.

Dette er endringene som kan komme på sikt, etter hvert som Stortinget bevilger midler:

· På sikt er målsetningen at hele befolkningen skal ha rett til nødvendig tannhelsehjelp. Forslaget som sendes på høring skisserer en plan for hvordan rettighetene kan utvides gradvis, etter hvert som Stortinget bevilger nødvendige midler.

· Regjeringen mener en gradvis utvidelse av rettighetene bør skje med utgangspunkt i alder, der vi starter med de yngste. Alder er et kriterium som er lett for folk å forstå. Med de yngste kan vi bygge videre på den gode tannhelsen fra barndommen og det gir god helseøkonomi. Det er også i aldersgruppen 25-44 år vi finner flest som oppgir at de ikke har råd til tannlege.

· Regjeringen mener også at retten til nødvendig tannhelsetjenester i fremtiden bør omfatte tannregulering. altså at nødvendig tannregulering blir en del av fylkeskommunenes ansvar når finansieringen er på plass. Gratis for barn og unge og med 25 pst. egenbetaling for voksne.

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· Våre anslag tilsier at utvidelsene i sum vil kreve om lag ni mrd. kroner om hele befolkningen skal få rett til nødvendig tannhelsehjelp.

· Tannhelsereformen må være bærekraftig og gjennomførbar for fylkeskommunene, som må utvide sin kapasitet og planlegge tjenestene klokt og riktig. Det betyr at vi ikke kan eller bør gjøre disse utvidelsene som et skippertak, men som en planlagt og så langt som mulig forutsigbar reform.

· For å bygge kapasitet i tråd med at flere innbyggere får rettigheter, må fylkeskommunene kunne bruke kapasiteten hos private tannleger gjennom anbud eller fritt tannhelsevalg.