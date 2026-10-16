Vil du bli veterinær i Rindal?

Vikariat midt i blinken for deg som ønsker å jobbe med produksjonsdyr. Vi søker vikar for veterinær i Rindal og Øvre Surnadal, fra 1. desember 2026 og ut 2027.

Veterinærstilling i ei bygd med levende landbruk

Distriktet har et levende og satsende landbruk og er komprimert med lite kjøring i forhold til dyretallet. Hovedtyngden av jobben består av storfe med inseminering. Det er også noe sau og gris.

Lite hest og smådyr, og da hovedsakelig på vakt. Vi har ikke felles kontor eller mulighet til å ta inn smådyr. Det er 3–4 mil til nærmeste smådyrklinikk i begge retninger og gode muligheter for henvisning av kasus som ikke kan løses på farten.

Lang tradisjon for godt veterinærsamarbeid

Praksisen er organisert med felles 24-timers bemannet vaktnummer i en tredelt ordning med faste dager som vakt, bakvakt og fri.

Vi søker deg som har evnen til å jobbe selvstendig på sikt, men vi har lav terskel for å spørre hverandre om råd og diskutere kasus i det daglige og er selvfølgelig behjelpelige med råd og støtte om du er uerfaren i starten.

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Stimuleringstilskudd

I tillegg til ordinær vaktgodtgjøring utenom ordinær arbeidstid, blir det i 2026 utbetalt stimuleringstilskudd som dekker godtgjørelse på hverdager mellom kl. 13 og 16. Ordningen søkes videreført i 2027.

Rindal og Surnadal kommuner er omfattet av ordningen for sletting av studiegjeld i utvalgte distriktskommuner (Lanekassen.no).

Praktisk informasjon

Søknadsfrist snarest og senest innen 7. nov 2026.

Søknad sendes til post@surnadal.kommune.no.

Søknaden merkes «Vikar for veterinær i Rindal 1.12.2026-31.12.2027».