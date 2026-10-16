Det er botvon i det meste

Torsdag arrangerte Rindal skimuseum «Torsdagkveld på museet». Dette er et månedlig arrangement som holdes på kveldstid ved Rindal skimuseum, Orkla industrimuseum eller Meldal bygdemuseum.

Bodil Børset, avdelingsleder ved Rindal skimuseum, ønsket velkommen til "Torsdag kveld på museet" Foto: Oddbjørn Heggem

Kveldens tema var "botvon", og skimuseet hadde fått med seg Rindal skimuseums venneforening og Rindal husflidslag som medarrangører.

"Botvon" betyr å bøte, reparere eller redde noe som har gått galt. Dette gjelder både ting og mennesker. Nå har legevitenskapen kommet så langt at det er "botvon" for de fleste sykdommer også.

Publikum lytter til "botvon" foredrag med Bodil Børset Foto: Oddbjørn Heggem

Kvelden startet med at avdelingsleder Bodil Børset orienterte om opphavet til ideen om å arrangere en «botvonkveld». Ho viste fram både klær, sko og andre ting som var bøtte eller limt sammen, og som det hadde vært botvon i.

Her har noen sett at det var "botvon" Foto: Oddbjørn Heggem "Bøtte høssu" Foto: Oddbjørn Heggem Her er det nesten ikke "botvon" lenger. Foto: Oddbjørn Heggem

Å bøte klær og andre saker er bra både for miljøet og økonomien, og et svært godt alternativ til dagens bruk og kast samfunn.

Deltakerne fikk kaffe og bakels på billetten, og praten gikk lett utover kvelden. Det var "botvon" i alt som folk hadde tatt med seg, og det ble både bøtt klær og «stuppa læsta».

Skribenten fikk bøtt en longs og fikk sydd usynlig strikk i linningen på en genser.

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Longsen før... Foto: Oddbjørn Heggem ..og etter Foto: Bodil Børset / Rindal skimuseum

Stor takk til damene som fiksa det.