Riving og opprydding av plasthall

Rindal kommune inviterer interesserte til å gi tilbud på riving, fjerning og opprydding av eksisterende plasthall benyttet som strøsandlager.

Plasthallen er defekt og skal fjernes. Hallen overtas i den stand den står, og interesserte står fritt til å vurdere om materialene kan gjenbrukes eller istandsettes.

Oppdraget omfatter

Demontering og fjerning av plasthall.

Bortkjøring av materialer og avfall knyttet til hallen.

Opprydding av området etter demontering.

Strøsanden som er lagret på området skal ikke fjernes og inngår ikke i oppdraget.

Krav til HMS

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Entreprenør er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og HMS-bestemmelser. Nødvendige sikringstiltak skal etableres og opprettholdes gjennom hele arbeidsperioden.

Tilbudsfrist

28. oktober 2026 kl. 12.00

Innlevering av tilbud

Tilbud leveres i lukket konvolutt merket «Riving plasthall» til:

Rindal kommune

Rindalsvegen 17

6657 Rindal

Tilbudet må være mottatt innen tilbudsfristens utløp.

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Tildelingskriterium

Oppdraget tildeles tilbyder som leverer laveste pris.

Befaring og informasjon

Befaring kan avtales ved å kontakte:

Eivind Ustad

Rindal kommune

Telefon: 994 00 250

Rindal kommune forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn.