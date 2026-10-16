Rindal kommune - kunngjøring
Riving og opprydding av plasthall
Rindal kommune inviterer interesserte til å gi tilbud på riving, fjerning og opprydding av eksisterende plasthall benyttet som strøsandlager.
Plasthallen er defekt og skal fjernes. Hallen overtas i den stand den står, og interesserte står fritt til å vurdere om materialene kan gjenbrukes eller istandsettes.
Oppdraget omfatter
Demontering og fjerning av plasthall.
Bortkjøring av materialer og avfall knyttet til hallen.
Opprydding av området etter demontering.
Strøsanden som er lagret på området skal ikke fjernes og inngår ikke i oppdraget.
Krav til HMS
Entreprenør er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og HMS-bestemmelser. Nødvendige sikringstiltak skal etableres og opprettholdes gjennom hele arbeidsperioden.
Tilbudsfrist
28. oktober 2026 kl. 12.00
Innlevering av tilbud
Tilbud leveres i lukket konvolutt merket «Riving plasthall» til:
Rindal kommune
Rindalsvegen 17
6657 Rindal
Tilbudet må være mottatt innen tilbudsfristens utløp.
Tildelingskriterium
Oppdraget tildeles tilbyder som leverer laveste pris.
Befaring og informasjon
Befaring kan avtales ved å kontakte:
Eivind Ustad
Rindal kommune
Telefon: 994 00 250
Rindal kommune forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn.