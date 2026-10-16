Rindal kommune - kunngjøring

Riving og opprydding av plasthall

Publisert

Rindal kommune inviterer interesserte til å gi tilbud på riving, fjerning og opprydding av eksisterende plasthall benyttet som strøsandlager.

Plasthallen er defekt og skal fjernes. Hallen overtas i den stand den står, og interesserte står fritt til å vurdere om materialene kan gjenbrukes eller istandsettes.

Oppdraget omfatter

  • Demontering og fjerning av plasthall.

  • Bortkjøring av materialer og avfall knyttet til hallen.

  • Opprydding av området etter demontering.

Strøsanden som er lagret på området skal ikke fjernes og inngår ikke i oppdraget.

Krav til HMS

Entreprenør er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og HMS-bestemmelser. Nødvendige sikringstiltak skal etableres og opprettholdes gjennom hele arbeidsperioden.

Tilbudsfrist

28. oktober 2026 kl. 12.00

Innlevering av tilbud

Tilbud leveres i lukket konvolutt merket «Riving plasthall» til:

Rindal kommune
Rindalsvegen 17
6657 Rindal

Tilbudet må være mottatt innen tilbudsfristens utløp.

Tildelingskriterium

Oppdraget tildeles tilbyder som leverer laveste pris.

Befaring og informasjon

Befaring kan avtales ved å kontakte:

Eivind Ustad
Rindal kommune
Telefon: 994 00 250

Rindal kommune forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn.

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