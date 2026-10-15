- Nå må refleksen fram

I 2025 ble 111 fotgjengere og syklister påkjørt i oktober måned. De mellom 50 og 64 år var mest utsatt.

Forskjellen når refleksvesten er på til kveldsturen er enorm. Foto: Frende Forsikring

Statistikken kommer fra Finans Norge.

- En påkjørsel er traumatisk. Både for den myke trafikanten og den som sitter bak rattet. Nå er oktober-mørket her og refleksen må fram igjen. Den redder liv hvert år, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge i en pressemelding.

Dagene blir kjapt kortere nå

Du har gjerne merket det de siste ukene. Det er mørkt når du våkner og det blir fortere mørkt om ettermiddagen. Når vi stiller klokka i slutten av oktober blir det enda “verre”.

- Mange blir tatt fullstendig på senga av hvor kjapt dagene blir kortere nå. For bilister er det en stor forandring fra sommermånedene, og du som går og sykler har også et ansvar for å gjøre deg ekstra synlig. Nå må bilister, gående og syklister samarbeide og ha tålmodighet med hverandre, sier Ytre-Hauge.

Uten refleks har en bilist kun to sekunder på å se deg langs veien når farten til bilen er 50 kilometer i timen. Med refleks ser bilisten deg ti sekunder før.

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Nå blir det fort mørkere og refleksen kan være forskjellen på om du blir sett av billister eller ikke. Foto: Frende Forsikring

- Det kan være forskjellen på liv og død, sier Roger Ytre-Hauge.

Ikke bare barna som trenger refleks

15. oktober er den årlige Refleksdagen. Ytre-Hauge mener dagen er en viktig påminnelse til både unge og voksne.

- Vi er ofte flinke til å passe på at barna våre bruker refleks. Men selv går vi ut døra i mørk jakke uten å tenke over at vi kan være kjempevanskelige å se. Refleks er ikke bare for barn, og bør være like selvfølgelig for oss voksne, sier han.

En undersøkelse Norstat har gjort for Frende, viser at menn er betydelig sløvere enn kvinner når det kommer til refleksbruk. 41 prosent av menn sier at de dropper refleksen, mot 24 prosent av kvinnene.

De fleste som dropper refleksen, sier at de rett og slett glemmer den. Men fem prosent innrømmer at de synes refleksen er et ork eller at den ser teit ut.

- Den unnskyldningen må vi slutte med når vi blir voksne, sier fagsjefen i Frende.

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Roger Ytre-Hauge, fagsjef motor i Frende Forsikring. Foto: Frende Forsikring

Halvparten av de unge dropper refleksen

Refleksholdningene er dårligst blant de yngste, mellom 18 og 29 år. Så mange i ulike aldersgrupper sier de at de dropper refleksen.

18-29 år: 51 prosent

30-39 år: 38 prosent

40-49 år: 26 prosent

50-59 år: 24 prosent

60+: 26 prosent

Kilde: Frendeundersøkelsen

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