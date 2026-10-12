Tjue år med trening og trivsel

Det som startet som en idé om et enkelt trimrom på Landbrukshuset i Surnadal, har gjennom to tiår utviklet seg til en etablert trenings- og velværevirksomhet. Ann Kristin Nerland Bruset la grunnlaget i 2006, og i dag er det datteren Marit Dalsegg Bruset som fører virksomheten videre, med fullt eierskap og ansvar for den daglige driften

Fra idé til etablert treningssenter

Det var i 2006 at Ann Kristin Nerland Bruset og Ola Bruset tok over et initiativ fra en arbeidsgruppe ved Landbrukshuset i Surnadal. Den opprinnelige planen var å etablere et trimrom i forbindelse med et miljøfyrtårnprosjekt, men ideen utviklet seg raskt til et mer omfattende treningstilbud. De to tok på seg ansvaret for å etablere, drive og videreutvikle virksomheten.

Ann Kristin startet med blanke ark og et ønske om å skape noe nytt, selv om hun på det tidspunktet hadde begrenset kjennskap til treningsbransjen.

Med god hjelp fra et firma i Trondheim ble det kjøpt inn treningsapparater, og arbeidet med å bygge opp senteret kunne begynne.

I oppstartsfasen hadde hun mange roller. Hun fungerte både som instruktør og kontoransvarlig, og underviste i alt fra zumba og pilates til styrketrening og spinning. Det var med andre ord en variert arbeidshverdag, der hun selv tok ansvar for det meste av driften.

Når hun ser tilbake på årene som gründer, er det særlig menneskene hun møtte underveis, hun trekker fram med takknemlighet.

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Fra velværesenter til moderne treningssenter

Surnadal velværesenter ble stiftet 21. august 2006 og åpnet offisielt dørene i andre etasje på Landbrukshuset 7. oktober samme år. Dette markerte starten på en virksomhet som etter hvert skulle bli et viktig tilbud for mennesker med interesse for trening, velvære og egenpleie.

Etter hvert som virksomheten vokste og etterspørselen økte, ble det behov for større lokaler. I 2012 flyttet senteret inn i nye lokaler i det historiske meieriet ved Landbrukshuset. Samtidig skiftet virksomheten navn til Surnadal Trenings- og Velværesenter (STV), med et moderne treningstilbud fordelt over to etasjer.

Neste generasjon tok over

Etter tretten år med drift overlot Ann Kristin Nerland Bruset det daglige ansvaret til datteren Marit Dalsegg Bruset i 2019.

Samme år gjennomgikk virksomheten en omfattende utvidelse og skiftet navn til Atleta AS.

Utvidelsen omfattet en egentreningssal på 650 kvadratmeter i kjelleren under Felleskjøpet, i det gamle meieribygget. Her ble det installert et bredt utvalg moderne treningsutstyr, noe som ga medlemmene enda bedre muligheter til å trene på egen hånd.

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I forbindelse med utvidelsen ble Atleta, Trollheimen klatresenter og de ulike helseaktørene organisert som selvstendige, sidestilte virksomheter.

I mai 2026 tok Marit Dalsegg Bruset over det fulle eierskapet og fører familievirksomheten videre inn i en ny fase.

– En fantastisk jobb!

For Bruset handler arbeidet om langt mer enn trening og drift. Møtet med menneskene som bruker senteret er en viktig del av arbeidsgleden. Hun setter stor pris på det sosiale miljøet og alle de positive menneskene hun møter gjennom arbeidsdagen.

– Det er så mange glade mennesker som kommer innom. Jeg får møte så mange fine folk, og det er noe av det som gjør denne jobben så fantastisk, avslutter Bruset.