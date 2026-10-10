Seieren glapp på overtid

Rindal IL tok i mot Lånke IL til sesongens siste hjemmekanp på Rinnvollen lørdag. Våroppgjøret på Hell endte med 3-0 seier til Lånke IL. Rindal IL har imidlertid hatt en sterk høstsesong, så det var duket for et spennende oppgjør.

Det var også hjemmelaget som tok en tidlig ledelse. Allerede etter fem minutters spill plasserte Torstein Heggem ballen utagbart i mål bak Lånkes målvakt Sander Stokke, skriver Rindal IL Fotball på sine Facebooksider. Lånke kvitterte omtrent umiddelbart og tre minutter senere var lagene like langt, da Kevin Eidem headet inn 1-1.

Sondre Næss Bolme Foto: Øyvind Dalen / Rindal Il Fotball

Flere mål ble det ikke før etter en halvtimes spill i andre omgang, da Geir Bævre stusset et langt innkast i mål. Det så lenge ut som dette skulle bli sluttresultatet, og dermed Rindal IL sin niende seier i høst, men på overtid i andre omgang utlignet Jonathan Leirfall Bremset for Lånke, og bortelaget tok dermed med seg et poeng fra Rinnvollen.

Lagkaptein Geir Bævre scoret 2-1 målet, som lenge så ut til å bli seiersmålet. Foto: Øyvind Dalen / Rindal IL Fotball

– En bra fotballkamp mellom to gode lag, og med en sjeldent god dommertrio, sa Lars Ole Heggem i trenerteamet til Rindal IL etter kampen før han fortsatte:

– Det trøkkes til i alle dueller, og det er moro å se på. Det var selvsagt litt surt å ikke ta tre poeng med tanke på at vi ledet når 90 minutter var passert, og at vi hadde en stor sjanse på 2-2 også. Men det er vanskelig å være alt for skuffet etter en slik kamp.

Mikkel Bakken Foto: Øyvind Dalen / Rindal Il Fotball Magnar Reitan Foto: Øyvind Dalen / Rindal IL Fotball

Heggem slutter seg avslutningsvis til dagens speakers skryt av publikum og banemannskaper på Rinnvollen.

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– Absolutt en faktor for at vi er så gode som vi er avsluttet han.

Se kampfakta og tabeller på fotballforbundets nettsider.

Med ett poeng etter lørdagens kamp klatrer Rindal Il opp på andreplassen i avdelingen, med samme poengsum som som Lade Ballklubb. Ladelaget har imidlertid en kamp mindre spilt, en kamp som spilles mot Stjørdals-Blink mandag 12. oktober. Ned til Orkanger IF på fjerdeplass er det sju poengs ledelse.

Rindal IL avslutter sesongen 2026 med bortekamp mot Trønder-Lyn lørdag 17. oktober.