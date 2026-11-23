Sangkoret Tormod sørget for ekte førjulsstemning da de søndag kveld inviterte til konsert i Øye kirke. Med vakre julesanger, stemningsfull klang og en nesten høytidelig atmosfære fikk de bortimot hundre fremmøtte en musikalsk opplevelse.

Sangkoret Tormod viste nok en gang at de har evnen til å skape ekte førjulsstemning da de søndag kveld inviterte til konsert i Øye kirke. Med vakre julesanger og stemningsfulle toner sørget koret for en musikalsk opplevelse som satte publikum i den rette julestemningen.

Koret fra Øverbøgda åpnet konserten med «En stjerne skinner i natt» etterfulgt av «Nå tennes tusen julelys», og la grunnlaget for en stemningsfull kveld for de bortimot hundre oppmøtte.

Koret fortsatte deretter konserten med et repertoar av vakre julesanger og avsluttet den timeslange konserten med en allsangversjon av «Deilig er jorden». Korleder Kjersti Bolme trakk fram kirkens særegne akustikk og høytidelige atmosfære som viktige elementer i konsertopplevelsen.

– Det er noe helt spesielt med å synge i kirka. Den flotte akustikken, klangen og den nesten høytidelige stemningen gjør det til en helt egen opplevelse, sa Bolme.

Hun opplever også at kirken har en egen tiltrekningskraft på publikum, og mener det er lettere å samle folk til konserter i slike omgivelser.

Solister: Nelly Moe Skjølsvold, Gunhild Meisingset, Ida Kaspara Hyttebakk, Anita Østbø og Olav Rønning Foto: Eldbjørg Berset

Bolme trakk også fram korets dyktige dirigent, Bjørn Kleivenes Vevang, og understreket hans betydning for å løfte korets musikalske prestasjoner og skape en mektig konsertopplevelse for publikum.