Ut i skogen. Foto: @magne.l på Instagram

God mandag morgen til Trollheimsportens lesere!

I dag kan vi gratulere Klaus og Klement med navnedagen.

Klaus og Claus er opprinnelige tyske kortformer av mannsnavnet Nicolaus, som er en latinsk form av det greske navnet Nikolaos, dannet av nike, «seier», og laós, «folk».

Klement, Clement og Clément er mannsnavn med opprinnelse det opprinnelig vulgærlatinske navnet Clemens, dannet av clemens, «barmhjertig, hensynsfull».

Historiske hendelser fra 23. november:

1942 – Operasjon Uranus: Sovjetiske styrker har omringet de tyske styrkene som beleiret Stalingrad.

Annonse

2001 – Nepals Folkeråd (revolusjonsregjeringa i områdene som er beherska av maoistopprørerne i NKP (Maobadi) oppretta under ledelse av Baburam Bhattarai.

2007 – Terrorangrepene i Uttar Pradesh: Flere bomber rammer byene Lucknow, Varanasi og Faizabad i Uttar Pradesh i India og tar livet av 18 mennesker.

2007 – Det kanadisk-eide cruiseskipet «Explorer» gikk på et isfjell og sank nær de britiske Sør-Shetlandøyene sørøst for Argentina. Ca. 100 personer gikk over i livbåter og ble reddet av bl.a. Hurtigruteskipet "Nordnorge".