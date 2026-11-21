Åsskard kyrkje har gudstenesta for Surnadal søndag 22. november. Om ettermiddagen er det familiesamling på Kyrkjelydshuset.

Dagen er kalla «Kristi kongedag», så her blir «Himlens konge vil vi prise» sungen over heile landet. Tekstar og salmer er fylte av alvor, håp og lovsong.

Prost Vidar Rygh forrettar i Åsskard. Preiketeksten frå Matteus 25 er kanskje Bibelens klåraste tale om vårt ansvar for fattige, sjuke - og framande. Salmen «Da jeg trengte en neste» utdjupar dette.

Takkofferet går til kyrkjelydens arbeid. Etter messa samlast ein til kaffestund i Kyrkjestua.

I «nonsøkta» inviterer Kyrkjelydshuset på Skei til fellesskap med aktiviteter og gudstenesteverksted der alle deltek.

Fin avrunding av kyrkjeåret - før adventstida innleiier det nye!