Ungdomsrådet har noen budsjettmidler til å støtte opp om slike private initiativ, både fra privatpersoner eller lag og foreninger.

Dette kan være ungdomsarrangement, innkjøp av spesielt utstyr til aktivitet rettet mot barn/unge, igangsetting av nye aktivitetstilbud, utvikling av områder tilrettelagt for barn/unge m.m.



Søknad bør inneholde en beskrivelse av tiltaket, hvem som er ansvarlig og et kostnadsoverslag/budsjett.



Søknader kan du sende til post@rindal.kommune.no. Første søknadsrunde for 2026 har søknadsfrist 29. april 2026 (forlenget frist) . Andre søknadsrunde har søknadsfrist 26. november 2026.



Ta gjerne kontakt med leder i ungdomsrådet Ida Walltin (mobil 91869422) eller sekretær Morten Møller (mobil 95770482) på forhånd. E-post sekretær ungdomsrådet morten-moller@rindal.kommune.no

Informasjonen er hentet fra Rindal kommune sine hjemmesider.