Skal du hjem til Surnadal eller Rindal i juleferien? Da trenger du ikke å ta juleferie fra treningen også!

Med vårt «Hjem til jul»-tilbud kan du holde treningen i gang mellom julemat, familieselskaper og sofakos! 🎅

Og skulle det bli litt vel varmt i julestua når vedovnen fyres som om det var 30 minusgrader ute, kan vi friste med topp moderne ventilasjon og behagelig treningstemperatur. Hos oss kan du i det minste svette av egen innsats!

Tren hos oss fra 07. desember – 04. januar for 399 kr😊



Kjøp juletreningen din allerede i dag, så er alt klart til du kommer hjem på juleferie, og du kan da ta din første treningsøkt fra 07. desember😀



OBS! Ikke betal juletreningen direkte til vår Vipps, da vil ikke betalingen bli registrert på din bruker. Kjøpet ditt må gjøres via nettsiden vår under «JULETRENING» og «Hjem til jul» for at betalingen skal bli registrert på din bruker, og for at du skal kunne bruke QR- koden eller ditt personlige adgangskort for å komme deg inn. Når betalingen din er registrert via nettsiden vår vil du motta en bekreftelse på kjøpet ditt på sms/ epost.

Har du lyst til å kjøpe juletrening til en sønn, datter, et barnebarn eller oldebarn som kommer hjem til jul er det også mulig. Da må du gjerne ta kontakt med oss på epost post@atleta.no eller komme innom i betjent åpningstid. Siste dag med betjent resepsjon før jul er torsdag 17. desember kl 12:00- 15:00. Fra og med fredag 18. desember til og med 3. januar vil resepsjonen være ubemannet. Senteret vil som vanlig være åpent for egentrening og drop- in hver dag 05:00- 24:00.

Vi minner om at våre aldersgrenser, medlemsvilkår, trivselsregler og renholdsanbefalinger også gjelder ved juletrening. Gjør deg kjent med denne informasjonen på vår nettside www.atleta.no og bidra til at juletreningen blir hyggelig for alle 😊 Send oss en melding til Atletas Messenger om du skulle få en henvendelse som haster når senteret er ubetjent i jula. Med forbehold om varierende svartid.

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Hilsen oss på Atleta