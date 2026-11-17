Folkesongarane Gro Kjelleberg Solli og Runa Kvalsund inviterer til ei varm og kontemplativ konsertoppleving med salmar, viser og stubbar tradisjonelt knytt til jula. Frå den eldste daterte adventssalmen frå 1569 til skjemteviser om reven, tek dei publikum med på ei stemningsfull reise gjennom fleire hundre år med juletradisjonar.

Resultatet er eit nært og levande møte med folketonetradisjonen – eit pusterom i førjulsstria for store og små.

Gro Kjelleberg Solli er utdanna folkemusikar og musikkpedagog. Ho har gjort fleire plateinnspelingar, blant andre med trioen Tre begrædelige piger (2005) og soloplata Stien eg fann (2018). Ho syng folketonar frå Nordmøre og Østerdalen på konserten.

Gro Kjelleberg Foto: David Aasen

Runa Kvalsund er folkesongar og låtskrivar frå Trondheim, utdanna ved Norges musikkhøgskole. Ho syng tradisjonsstoff frå Sør-Trøndelag og Nordmøre. Ho turnerer elles med gruppa Sluppen Grafokordlag, og underviser i folkesong.

Runa Kvalsund Foto: David Aasen

På konserten får vi høyre dei synge solo og saman, akkompagnert av strengeinstrument – mellom anna med ein kopi av Kraviklyra, som skal vere det eldste instrumentet som er funne i Noreg.