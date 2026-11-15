Sterk sesongåpning

Jarand Husby Haugen fra Surnadal IL kjørte inn til andreplass i slalåmåpningen i svenske Kaabdalis.

Jarand Husby Haugen fra Surnadal IL kjørte inn til en sterk andreplass i mennenes slalåm under i det internasjonale FIS-rennet i svenske Kaabdalis lørdag.

Haugen lå et stykke ned på listen etter første omgang men kjørte seg kraftig opp, og tok andreplassen 53 hundredeler bak Eirik Schau Giskås fra Ingierkollen og Rustad slalåmklubb. Franske Sacha Dimier Chambet tok tredjeplassen.

Se offisielle resultater på FIS sine netttsider.

Søndag er det nytt slalåmrenn i Kaabdalis.