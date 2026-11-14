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Rindalsnytt
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Publisert
14.11.2026 - 08:34
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surnadalsnytt
sangkoret tormod
arrangement
Trollheimsmessa er i gang
Anne Guri Aase er ny leder
Gudsteneste i Rindal kyrkje
Gudsteneste i Øye kyrkje
Julekonsert i Øye kirke
God morgen 14. november
Inviterer til julefeiring for alle på Hammerstuene
Latterfylt kveld med «Høy & mørk» i Storstuå
Haustlys i vintermørket
Håndball uke 47
God morgen 13. november
Ønsker involvering og medvirkning i lokalsamfunnet
Fersk bakst i utsalget på fredag
Inviterer til Landbrukskonferansen 2026
Vi har strøsand på lager!
Husk varslingsplikten ved påkjørsel av vilt!
Fire lokale melkeprodusenter mottok utmerkelser fra TINE
God morgen 12. november
– Det er fint i Oslofjorden, men det kan ikke sammenlignes med fjorden hjemme
Slik gjør du mobilen tryggere på 10 minutter
Svømmehallen midlertidig stengt
Vinterføre på veg: Køyr etter forholda
God morgen 11. november
Førjulstrivsel på Alti-senteret
Julemiddag på NoFo
Møte i Fleirkulturell kvinnegruppe
Kulturkveld i Stangvik prestegard i dag kl 19
Vellykket start på grendahusturnè
Trollheimsmessa 14.november
Sterk andreplass til Roma
Flere kunder velger lokalbanken
- Dette må dokk få Høgre med på
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