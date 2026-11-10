Vellykket start på grendahusturnè

Det ble en trivelig mandagskveld da "Kor Gøttj" inviterte til oppstart av sin grendahusturnè.

Første stopp i rekken av konserter var Lomunda grendahus, som var godt besøkt denne kvelden. Turnèen er en forsmak på hva som kommer på jubileumskonserten i april neste år, hvor "Kor Gøttj" feirer sine 25 år. I like mange år har koret nytt godt av sin trofaste og dyktige dirigent Dagrun Løset.

"Kor Gøttj" etter endt konsert i Lomunda grendahus. Foto: Hilde Staveli Solli

Tema for konserten var sanger de likte, og publikum fikk høre et variert repertoar som inneholdt alt fra “Dum og deilig”, Rolf Løvlands “You raise me up”, til klassikeren “Fly me to the moon”. Kveldens ubestridte høydepunkt var når koret stemte i med “Shallow” fra filmen “A star is born”, og Bettina Røen Helgetuns solo på “Skyfall”.

I tillegg til allsang, hvor publikum selv fikk velge sanger, stilte "Kor Gøttj" med et rikholdig matbord, og loddsalg med fine gevinster.

Neste stopp på turnèen er Skogsletta 25. januar, og Løset reklamerer med at koret har plass til flere medlemmer. "Kor Gøttj" øver hver mandag i menighetshuset i Rindal.