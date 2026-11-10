"Kor Gøttj" i kjent positur, med dirigent Dagrun Løset foran på keyboard.

Vellykket start på grendahusturnè

Det ble en trivelig mandagskveld da "Kor Gøttj" inviterte til oppstart av sin grendahusturnè.

Hilde Staveli Solli Hilde Staveli Solli
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Første stopp i rekken av konserter var Lomunda grendahus, som var godt besøkt denne kvelden. Turnèen er en forsmak på hva som kommer på jubileumskonserten i april neste år, hvor "Kor Gøttj" feirer sine 25 år. I like mange år har koret nytt godt av sin trofaste og dyktige dirigent Dagrun Løset. 

Gruppe mennesker står samlet foran kamera i et innendørs rom.
"Kor Gøttj" etter endt konsert i Lomunda grendahus.

Tema for konserten var sanger de likte, og publikum fikk høre et variert repertoar som inneholdt alt fra “Dum og deilig”, Rolf Løvlands “You raise me up”, til klassikeren “Fly me to the moon”. Kveldens ubestridte høydepunkt var når koret stemte i med “Shallow” fra filmen “A star is born”, og Bettina Røen Helgetuns solo på “Skyfall”. 

I tillegg til allsang, hvor publikum selv fikk velge sanger, stilte "Kor Gøttj" med et rikholdig matbord, og loddsalg med fine gevinster.

Neste stopp på turnèen er Skogsletta 25. januar, og Løset reklamerer med at koret har plass til flere medlemmer. "Kor Gøttj" øver hver mandag i menighetshuset i Rindal. 

Selskap med gjester rundt et festdekket bord fylt med mat og dekorasjoner.
"Kor Gøttj" sørget for god bevertning til kveldens publikum.
Personer sitter samlet i en trepanelt sal mens en kvinne står og snakker.
God stemning og loddsalg i pausen.
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