Pårørendekveld med mange gode råd og tankevekkere

Torsdag kveld inviterte brukerutvalget ved Rindal helsetun til åpen pårørendekveld ved Eldresenteret i Rindal. Dette var også en av samlingene i pårørendeskolen. Mange møtte opp og fikk med seg gode råd om fremtidsfullmakt fra Orkla Sparebank, og ikke minst Trygve Børve sitt fine foredrag om rollen som pårørende.

Bettina Røen Helgetun, som er leder i brukerutvalget, startet kvelden med å ønske alle velkommen. Hun takket alle for de økonomiske bidragene fra organisasjoner og næringsliv, som gjorde det mulig å få til arrangementet. To av bidragsyterne, Rindal Røde Kors og Rindal demensforening, var til stede med informasjonsmateriell om sitt arbeid.

Viktig opprette framtidsfullmakt

Kristin Langli og Randi Systad Kvam fra Orkla Sparebank holdt et innlegg som blant annet handlet om BankID og fullmakter, og at reglene rundt dette stadig blir strengere. Det holder ikke alltid lenger at bankens ansatte vet hvem du er. I noen tilfeller må du legitimere deg uansett. Langli rådet blant annet alle til å passe på at de har et gyldig pass, ikke bare for å kunne reise til utlandet, men for å ha god og solid legitimasjon dersom noe skulle skje, for eksempel med BankID'en din.

Kristin Langli fortalte om framtidsfullmakt. Foto: Sigrid Skjølsvold

Bankens representanter hadde mest fokus på framtidsfullmakt. De ga klare råd om å tenke grundig igjennom hva du ønsker skal skje dersom du kommer i en situasjon der du ikke lenger klarer å ta vare på deg selv, din egen økonomi og kontakt med offentlige instanser. Dersom du blir rammet av demens eller annen alvorlig sykdom, slik at du ikke kan ta deg av dette selv, og ikke har ordnet en framtidsfullmakt, vil du få oppnevnt en offentlig verge. De fleste vil nok foretrekke å ha en man kjenner godt og stoler på som verge. I så fall MÅ man ordne med en gyldig framtidsfullmakt mens man fortsatt er frisk og oppegående - jo tidligere jo bedre!

Banken kan bidra med råd om framtidsfullmakt, men de kan ikke hjelpe folk med å sette opp framtidsfullmakten. Da trengs det særskilt juridisk kompetanse. Det er i mange tilfeller ikke nok å bruke en mal, for svært mange har egne forhold som ikke gjelder for alle, og det kan være lett å glemme noe i fullmakten. De mest vanlige årsakene til at en fremtidsfullmakt blir kjent ugyldig er at den ikke er detaljert nok, eller at den er underskrevet av vitner som ikke kan være vitner iht. lovens krav.

Randi Systad Kvam og Kristin Langli fra Orkla Sparebank. Foto: Sigrid Skjølsvold

Banken har en samarbeidspartner som tilbyr en digital tjeneste med hjelp og grundig veiledning for å sette opp framtidsfullmakt. Ved å benytte seg av dette sikrer man at framtidsfullmakten blir utformet slik at det er gyldig. Denne tjenesten kan man finne under "juridiske tjenester" på bankens hjemmeside. Dersom man i stedet velger å sette om framtidsfullmakten selv, er bankens klare råd å få en advokat til å se igjennom den, for å sikre at den er utformet riktig, slik at den er gyldig.

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Gode råd til pårørende

Brukerutvalget og deres samarbeidspartnere hadde også leid inn en profesjonell foredragsholder til å snakke om mestring og belastning i pårørenderollen. Trygve Børve er en anerkjent og erfaren psykolog, foredragsholder, kliniker, veileder og programutvikler. Han holdt et fint foredrag som inneholdt flere tankevekkere. Gjennom en aktiv dialog med publikum og små drypp av humor fikk han alles fulle oppmerksomhet.

Trygve Børve snakket om pårørenderollen. Foto: Sigrid Skjølsvold

Børve påpekte blant annet at det har mye å si hvordan man tenker, og at kvinner ofte tenker annerledes enn menn. Dersom man "låser" seg i et negativt tankesett blir man mer sliten. Han oppfordret til fokus på hva som virker "tærende" og hva som virker "nærende" i det daglige. Det er ofte ikke den fysiske slitenheten som er verst for en pårørende, men den mentale. Ofte forsøker man å "reparere" ved å sove mest mulig, men Børve forklarte at det ofte ikke hjelper på den mentale slitenheten. Hans anbefaling er å gjøre noe aktivt i stedet, i alle fall gjøre noe aktivt først, før man velger å sove mer enn vanlig, og føle på hvordan det oppleves.

Aktiviteter som man opplever som fine, positive, gir ofte mer energi enn å sove. Og hvis man trenger å legge seg ned på sofaen, så kan man velge å høre på musikk, eller noe annet som gir positive assosiasjoner. Dette er nok et godt råd å ta med seg, både for pårørende og mange andre.