ANNONSE:
Vinnerne av farsdagskakelotteriet
Vinnerne av Mo skulekorps sitt farsdagskakelotteri 2026 er trukket, og de heldige er;
¤ Brit Marie Glåmen
¤ Eirin Fiske Bolme
¤ Elisabeth Moen
¤ Gerd Tørset
¤ Gunnar Ståle Røv
¤ Gunn Elin Sæther Lesund
¤ Gurå Bakken Røen
¤ Ingebrigt G Moen
¤ Kjell Idar Moseng
¤ Lars Arne Bredesen
¤ Liv Dalsegg
¤ Marit Karlstad
¤ Mette Moen Stenberg
¤ Mona Kristine Rosvold
¤ Målfrid Ranheim Aune
¤ Nikoline Birgit Gridsvåg
¤ Per Sylte
¤ Rannei Moe Brandsnes
¤ Rita Schytte Andreassen
¤ Solveig Fosseide
Olav Sæter Eidsli ble vinner av hovedpremien, som er en stor sjokoladekake fra Hammerstuene!
Gratulerer til årets vinnerne, og tusen takk til alle som har støttet korpset med å kjøpe lodd!😊