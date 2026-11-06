Vinnerne av farsdagskakelotteriet

Vinnerne av Mo skulekorps sitt farsdagskakelotteri 2026 er trukket, og de heldige er;

¤ Brit Marie Glåmen

¤ Eirin Fiske Bolme

¤ Elisabeth Moen

¤ Gerd Tørset

¤ Gunnar Ståle Røv

¤ Gunn Elin Sæther Lesund

¤ Gurå Bakken Røen

¤ Ingebrigt G Moen

¤ Kjell Idar Moseng

¤ Lars Arne Bredesen

¤ Liv Dalsegg

¤ Marit Karlstad

¤ Mette Moen Stenberg

¤ Mona Kristine Rosvold

¤ Målfrid Ranheim Aune

¤ Nikoline Birgit Gridsvåg

¤ Per Sylte

¤ Rannei Moe Brandsnes

¤ Rita Schytte Andreassen

¤ Solveig Fosseide

Olav Sæter Eidsli ble vinner av hovedpremien, som er en stor sjokoladekake fra Hammerstuene!

Gratulerer til årets vinnerne, og tusen takk til alle som har støttet korpset med å kjøpe lodd!😊