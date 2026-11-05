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Fersk bakst i utsalget på fredag
Fredag 6. november har vi fersk bakst i utsalget igjen.
Av ferske godsaker finner du denne gangen:
Smultringer
Grovbrød
Sveler
Skoleboller med vaniljekrem
Kanelsnurrer med vaniljekrem
Kanelsnurr
Knekkebrød
Havrekjeks
Cookies
Fra frys finner du som alltid:
Tynnlefser
Tykklefser
Smurte potetlefser
Suksessterter
Konfektkaker
Burgerbrød
Utsalget bugner som alltid over av nydelige lokale godbiter.
Av lokale produkter har vi:
kjøtt fra Ansneset Gard Gard som burgere, pølser, grytekjøtt, mørbrad, flatbiff🥩🍔🐄
Vi har egg ifra Pestua Gard🥚
Honning fra Todals honning🍯
Eplemost ifra Reina Fruktgård 🍎
Spekepølser og kjøtt ifra Steindalen Gård🐮
Div jordbærgele ifra Landrø Lensvik🍓
Is ifra Røros is🍨
Potetgull fra kanteføll flak 🥔
Vaniljeprim fra Tverås Gårdsmat
Røros majones fra Galåvolden Gård
Reinsdyr ytrefilet ifra stensaas Reinsdyrslakteri🦌
Poteter fra Solhus gård 🥔
Og mye mer.
Støtt lokalprodusert mat og ta turen innom oss for å handle fra bønder/produsenter som legger sjela si i sine produkter 🙌🏻
Sted: Lykkjeeidet 835, 6640 Kvanne.
🤩Velkommen innom oss🤩