Sigve og Magnus er klare for friidrettslandslaget

Magnus Øyen fra Rindal ble med på juniorlandslaget som 16-åring. Nå fortsetter Magnus på juniorlandslaget i U23-klassen. Sigve Holten fra Surnadal er tatt ut på U20-landslaget i kule for neste sesong.

Norges friidrettsforbund tok denne uke ut landslagene for neste sesong. På U20 laget i kule, med utøvere født i 2011, 2010, 2009 og 2008, finner vi Sigve Holten fra Surnadal IL.

Magnus Øyen, Rindal IL, ble med på juniorlandslaget som 16-åring, det første året som hospitant. Nå fortsetter Magnus på juniorlandslaget i U23-klassen, mellom og langdistanse. På dette laget er utøverne født i 2007, 2006 og 2005. I de fleste stevner vil Magnus konkurrere i MS, som førsteårs senior, skriver Rindal Il Friidrett på sine Facebooksider.

Magnus Øyen fortsetter på juniorlandslaget i friidrett, nå i U23- klassen.. Foto: Rindal Il Friidrett ( Facebook)

Juniorlandslaget skal gi utøvere innsikt i prestasjonskultur, og hvordan denne kan tilpasses alder, treningsgrunnlag og utviklingsnivå. Målet er å bygge erfaringer og ferdigheter som forbereder utøverne på overgangen til seniornivå, og

deltakelse i internasjonale mesterskap skal gi utøvere verdifull erfaring i forberedelser og gjennomføring i et internasjonalt konkurranse-miljø, skriver friidrettsforbundet på sine nettsider.