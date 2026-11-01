God morgen 1. november

1. november er allehelgensdag, en helligdag i alle katolske land. Dagen er også en minnedag for de døde.

Algerie, samt Antigua og Barbuda har nasjonaldag i dag.

Veslemøy og Vetle har navnedag.

Norsk historie fra denne dato:

1299 – Håkon V Magnusson blir konge av Norge.

1864 – Sagatun Folkehøyskole, Norges første folkehøgskole, opprettes.

1947 – Norsk Tjenestemannslag grunnlegges.

1961 – Et godstog ankommer til Bodø som første tog på den fullførte Nordlandsbanen.

1970 – Folketelling, 3 874 133 innbyggere i Norge.

1985 – Norges første pengeseddel med nynorsk tekst, pålydende 50 kroner, settes i omløp.

2007 – Det digitale bakkenettet lanseres i Sør-Trøndelag