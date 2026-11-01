God morgen 1. november
1. november er allehelgensdag, en helligdag i alle katolske land. Dagen er også en minnedag for de døde.
Algerie, samt Antigua og Barbuda har nasjonaldag i dag.
Veslemøy og Vetle har navnedag.
Norsk historie fra denne dato:
1299 – Håkon V Magnusson blir konge av Norge.
1864 – Sagatun Folkehøyskole, Norges første folkehøgskole, opprettes.
1947 – Norsk Tjenestemannslag grunnlegges.
1961 – Et godstog ankommer til Bodø som første tog på den fullførte Nordlandsbanen.
1970 – Folketelling, 3 874 133 innbyggere i Norge.
1985 – Norges første pengeseddel med nynorsk tekst, pålydende 50 kroner, settes i omløp.
2007 – Det digitale bakkenettet lanseres i Sør-Trøndelag