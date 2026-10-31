Bjørnis dro mer enn 200 til banken
Det var fullt hus da SpareBank 1 Nordmøre inviterte til den årlige familiedagen på Verdens sparedag, med topp stemning, musikk, kaker og hoppeslott.
Det var stor stas i bankens lokaler lørdag da en rekke forventningsfulle Bjørnis-fans møtte opp for å hilse på den populære brannbamsen og hans maskotvenner. Nærmere 200 fremmøtte ropte på Bjørnis i forkant av showet, og det var stor entusiasme å spore da hovedpersonen endelig entret scenen.
31. oktober markeres Verdens sparedag, en tradisjon SpareBank 1 Nordmøre har markert de siste fem-seks årene ved å invitere til en innholdsrik familiedag. Årets arrangement bød på varierte aktiviteter, maskotbesøk, servering av kaffe og kaker, samt et hoppeslott utendørs, som var veldig populært.
Liv Dalsegg, som er markedskoordinator i SpareBank 1 Nordmøre, la ikke skjul på at sparedagen er et høydepunkt. Hun påpekte at kundene sjelden besøker banklokalene fysisk i hverdagen lenger, og at det derfor er ekstra hyggelig å kunne åpne dørene for barnefamilier ved en slik anledning.