Tre fargerike maskoter poserer i et kjøpesenter.
Brannbamsen Bjørnis sammen med SpareBank 1-maskotene Spare og Bruke.

Bjørnis dro mer enn 200 til banken

Det var fullt hus da SpareBank 1 Nordmøre inviterte til den årlige familiedagen på Verdens sparedag, med topp stemning, musikk, kaker og hoppeslott.

Eldbjørg Berset Eldbjørg Berset Skribent
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Det var stor stas i bankens lokaler lørdag da en rekke forventningsfulle Bjørnis-fans møtte opp for å hilse på den populære brannbamsen og hans maskotvenner. Nærmere 200 fremmøtte ropte på Bjørnis i forkant av showet, og det var stor entusiasme å spore da hovedpersonen endelig entret scenen.

31. oktober markeres Verdens sparedag, en tradisjon SpareBank 1 Nordmøre har markert de siste fem-seks årene ved å invitere til en innholdsrik familiedag. Årets arrangement bød på varierte aktiviteter, maskotbesøk, servering av kaffe og kaker, samt et hoppeslott utendørs, som var veldig populært.

Mennesker ved en oransje oppblåsbar lekeinstallasjon på et torg med fjell i bakgrunnen.
Hoppeslott er et populært innslag.

Liv Dalsegg, som er markedskoordinator i SpareBank 1 Nordmøre, la ikke skjul på at sparedagen er et høydepunkt. Hun påpekte at kundene sjelden besøker banklokalene fysisk i hverdagen lenger, og at det derfor er ekstra hyggelig å kunne åpne dørene for barnefamilier ved en slik anledning.

Publikum ser på fargerike kostymerte figurer på en liten scene i et lyst lokale.
Små og store oppmøtt opp for å hilse på Bjørnis og hans venner.
Et barn med ansiktsmaling sitter i en rødoransje sofa ved et vindu.
Ansiktsmaling: Nicole Holabova er klar for Halloweenfeiring etter ansiktsmaling i banken.
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