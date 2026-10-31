Inga fra Rindal er Norges beste gresskarutskjærer!

Det har blitt skåret, gravd og pirket i gresskar over hele Norge de siste ukene.

For første gang inviterte BAMA til NM i gresskarutskjæring, og etter at juryen valgte ut fem finalister, har det norske folk fått avgjøre hvem som fortjener tittelen.

Vinneren ble Inga fra Rindal, med et bidrag som portretterer Erling Braut-Haaland. Dette skriver BAMA i en pressemelding lørdag formiddag.

– Vi hadde håpet å få se noen kreative gresskarutskjæringer, men nivået har overgått alle forventninger. Det har vært utrolig morsomt å se hvor mye fantasi, presisjon og arbeid folk legger ned i dette, sier Alexander Habash Eide, ansvarlig for halloweengresskar i BAMA og medlem av juryen.

Til sammen kom det inn nesten 5 300 stemmer i finalen, og rindalingen fikk 2 893 av dem. Det ble altså en overlegen seier til slutt.

– Vi har virkelig fått bekreftet at det finnes mange dyktige gresskarutskjærere her til lands, men ingen var i nærheten å måle seg med Inga. Hun vant med godt over femti prosent av stemmene, forteller han.

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Haaland sikret seieren

Juryen, som også besto av gresskarbonde Finn-Erling Kristoffersen fra Rygge utenfor Moss, lot seg særlig imponere over detaljene i vinnerbidraget.

– Det er ganske utrolig hva folk klarer å skape med et gresskar og en kniv. Inga sitt bidrag var min favoritt fra start, så jeg er veldig fornøyd med at folket har vært enig med meg. Det er helt fantastisk hva hun har klart å skjære ut. Som gresskarbonde, blir jeg stolt av å tenke på at det kan være mitt gresskar hun har brukt, sier Kristoffersen.

Skal feire med gresskarsuppe

For den ferske norgesmesteren kom seieren overraskende.

– Nei, du er ikke seriøs, utbryter Inga Dalsegg, etterfulgt av en klokkende latter når hun får beskjeden.



– Akkurat nå er jeg på vei til Lensvik for å holde sesongens siste gresskarverksted. Det skal bli en morsom beskjed å gi kursdeltakerne, sier Inga.



Den ferske norgesmester forteller at hun har drevet med gresskarutskjæring i nærmere 30 år. Hun merker godt at det har blitt mer populært med Halloween her til lands.



– Det har tatt helt av. Jeg reiser rundt og holder masse kurs i oktober. I fjor ble det 19 kurs på 14 dager, men jeg merket det ble litt i overkant, så i år har jeg redusert antallet noe, forteller Inga.

Med NM-tittelen følger også en helt spesiell premie, som knapt kunne passet bedre med tanke på vinnerbidraget: en landslagsdrakt signert av det norske herrelandslaget i fotball, inkludert Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.



Sistnevnte var motivet som sikret seieren.



– Jeg hadde planlagt å lage Haaland helt siden VM i sommer, så det var ikke et rent frieri til BAMA, men det passet jo godt, erkjenner Dalsegg.



Hun forteller at hun brukte nesten ti timer på kunstverket.



Og hvordan hun skal feire?



– Det blir med gresskarsuppe. Jeg er opptatt av at det skal være så lite matsvinn som mulig, så da passer det å bruke innmaten fra gresskarene til noe godt, sier den lykkelige vinneren.



– Vi gratulerer den ferske mesteren og ønsker alle en god Halloween-feiring, avslutter Habash Eide.