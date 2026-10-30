Surnadal Idrettslag søker koordinator for inkludering og integrering til en treårig prosjektstilling.

Idrett handler om langt mer enn trening, kamper og resultater. Det handler om å høre til, få venner, oppleve mestring og være en del av et fellesskap.

Nå søker Surnadal Idrettslag en engasjert koordinator for inkludering og integrering til en treårig prosjektstilling fra 2027 til 2029. Du skal bidra til at flere barn og unge i Surnadal finner sin plass i idretten, uavhengig av bakgrunn og familieøkonomi.

Du får en sentral og praktisk rolle og blir et viktig bindeledd mellom barn og familier, idretten, Surnadal kommune, frivilligheten og andre samarbeidspartnere.

En jobb med mennesker, mening og idrett

Dette er ikke en jobb der du bare skal administrere et prosjekt fra et kontor. Du skal møte mennesker, bygge tillit, finne løsninger og gjøre veien inn i idretten enklere.

En dag kan handle om å hjelpe en familie inn i idretten. En annen kan handle om å planlegge foreldreskolen, koordinere åpen hall, samarbeide med frivillige eller utvikle prosjektet videre sammen med samarbeidspartnerne.

Du får med andre ord en unik mulighet til å være med og bygge opp en ny lokal satsing fra starten av og gjøre en konkret forskjell i hverdagen til barn, unge og familier.

Hva skal du gjøre?

Du skal blant annet:

følge opp barn, unge og foresatte

planlegge og gjennomføre foreldreskole

koordinere åpen hall og andre aktuelle aktiviteter

legge til rette for at foresatte kan delta i frivillige roller

være bindeledd mellom Surnadal IL, Surnadal kommune og øvrige samarbeidspartnere

forvalte støtteordninger innenfor fastsatte rammer

følge opp framdrift og resultater

bidra i søknads- og rapporteringsarbeid

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som liker mennesker og tror på idrettens kraft som inkluderingsarena.

Du skaper tillit, tar initiativ og trives med å få ting til å skje. Samtidig må du kunne jobbe selvstendig og strukturert og like å samarbeide med mennesker med ulik bakgrunn og erfaring.

Du bør ha erfaring fra organisert idrett og interesse for sosialt arbeid, pedagogikk, integreringsarbeid eller frivillighet. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, tilfredsstillende digitale ferdigheter og førerkort klasse B. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Hvorfor skal du velge denne jobben?

Du får mulighet til å kombinere idrett, inkludering, utviklingsarbeid og menneskemøter i én og samme jobb, og være med og bygge opp en ny lokal satsing.

Målet er tydelig: At flere barn og unge skal få oppleve idrettsglede, mestring og tilhørighet.

Praktisk om stillingen

Dette er en treårig, midlertidig prosjektstilling for perioden 2027–2029. Stillingsomfanget er 60–100 prosent og fastsettes før ansettelse. Arbeidsgiver er Surnadal IL, og arbeidsstedet er Surnadal og arenaene hvor aktivitetene gjennomføres.

Stillingen har fleksibel arbeidstid, med noe arbeid på ettermiddag og kveld må påregnes.

Stillingen innebærer noe reiseaktivitet og forutsetter at du disponerer egen bil. Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse.

Høres dette ut som noe for deg?

Vi vil gjerne høre fra deg.

Søknadsfrist: 15. november