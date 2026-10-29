Julemagi for trettende år på rad

Førstkommende mandag åpner Hageland Surnadal dørene til sitt tradisjonelle Juleland i Røtet i Surnadal. Etter årets ombygging fremstår butikken i helt ny drakt.

Planleggingen av årets Juleland starte allerede i september. Et av Midt-Norges største hagesenter er nå forvandlet til et bugnende juleunivers med juleblomster, nisser og juledekorasjoner.

– Selv om vi beholder de faste basisvarene våre er det ingen tvil om at det er jul nå, sier Nina Monsøy, som er markedsføringsansvarlig hos Hageland Surnadal.

– Med et oppdatert vareutvalg og nye leverandører ønsker vi å forene moderne juletrender med den klassiske juletradisjonen.

Et bugnende juleunivers med moderne juletrender og klassiske juletradisjoner. Foto Eldbjørg Berset

Monsøy trekker frem helhetsopplevelsen som møter kundene når de kommer inn, duften av granbar og juleblomster som blander seg med fristende lukter fra matkroken. Ifølge Monsøy er det nettopp denne unike sanseopplevelsen som gir Juleland i Surnadal sin spesielle atmosfære.

Godt utvalg av julebelysning. Foto Eldbjørg Berset

Blant kundene er produkter som trekongler, samt gjenstander i rustikke og brune toner, spesielt populære. Monsøy trekker også frem Hagelands kunstige kranser som et produkt som vekker stor interesse. Hun antar at dette skyldes et økt fokus på gjenbruk, der kundene kjøper basiskranser som de selv dekorerer med egen pynt, for så å finne dem frem igjen år etter år.

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Nina Monsøy viser frem store trekongler, som er populære dekorasjonsgjenstader. Foto Eldbjørg Berset

Julebyen slår godt an hvert år. Foto Eldbjørg Berset

Siv Halle viser fram et utvalg av butikkens adventsstjerner. Foto Eldbjørg Berset

Nisser representerer en klassisk juletradisjon, og Juleland tilbyr et bredt og variert sortiment av denne populære skikkelsen. Foto Eldbjørg Berset

Også Grinchen har sneket seg inn blant julepynten. Foto Eldbjørg Berset

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Juleland åpner 2. november. Det blir en innholdsrik første uke med gode smaker og aktiviteter. Og denne uken blir det mulighet til å kjøpe seg lunsj/ middag fra lokale matprodusenter.