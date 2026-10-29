Julemagi for trettende år på rad
Førstkommende mandag åpner Hageland Surnadal dørene til sitt tradisjonelle Juleland i Røtet i Surnadal. Etter årets ombygging fremstår butikken i helt ny drakt.
Planleggingen av årets Juleland starte allerede i september. Et av Midt-Norges største hagesenter er nå forvandlet til et bugnende juleunivers med juleblomster, nisser og juledekorasjoner.
– Selv om vi beholder de faste basisvarene våre er det ingen tvil om at det er jul nå, sier Nina Monsøy, som er markedsføringsansvarlig hos Hageland Surnadal.
– Med et oppdatert vareutvalg og nye leverandører ønsker vi å forene moderne juletrender med den klassiske juletradisjonen.
Monsøy trekker frem helhetsopplevelsen som møter kundene når de kommer inn, duften av granbar og juleblomster som blander seg med fristende lukter fra matkroken. Ifølge Monsøy er det nettopp denne unike sanseopplevelsen som gir Juleland i Surnadal sin spesielle atmosfære.
Blant kundene er produkter som trekongler, samt gjenstander i rustikke og brune toner, spesielt populære. Monsøy trekker også frem Hagelands kunstige kranser som et produkt som vekker stor interesse. Hun antar at dette skyldes et økt fokus på gjenbruk, der kundene kjøper basiskranser som de selv dekorerer med egen pynt, for så å finne dem frem igjen år etter år.
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Juleland åpner 2. november. Det blir en innholdsrik første uke med gode smaker og aktiviteter. Og denne uken blir det mulighet til å kjøpe seg lunsj/ middag fra lokale matprodusenter.