En gruppe ansatte poserer blant blomster og dekorasjoner i en butikk.
I julemodus. Foran f.v. Anita Talgø og Toril Kvande. Bak f.v. Siv Halle, Nina Monsøy og Oddmund Jørgensen.

Julemagi for trettende år på rad

Førstkommende mandag åpner Hageland Surnadal dørene til sitt tradisjonelle Juleland i Røtet i Surnadal. Etter årets ombygging fremstår butikken i helt ny drakt.

Eldbjørg Berset Eldbjørg Berset Skribent
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Planleggingen av årets Juleland starte allerede i september. Et av Midt-Norges største hagesenter er nå forvandlet til et bugnende juleunivers med juleblomster, nisser og juledekorasjoner.

– Selv om vi beholder de faste basisvarene våre er det ingen tvil om at det er jul nå, sier Nina Monsøy, som er markedsføringsansvarlig hos Hageland Surnadal.

– Med et oppdatert vareutvalg og nye leverandører ønsker vi å forene moderne juletrender med den klassiske juletradisjonen.

Innendørs butikk med en stor utstilling av julepynt i rødt og gull.
Et bugnende juleunivers med moderne juletrender og klassiske juletradisjoner.

Monsøy trekker frem helhetsopplevelsen som møter kundene når de kommer inn, duften av granbar og juleblomster som blander seg med fristende lukter fra matkroken. Ifølge Monsøy er det nettopp denne unike sanseopplevelsen som gir Juleland i Surnadal sin spesielle atmosfære.

Interiørbutikk med møbler, lamper og dekorartikler i et lyst lokale.
Godt utvalg av julebelysning.

Blant kundene er produkter som trekongler, samt gjenstander i rustikke og brune toner, spesielt populære. Monsøy trekker også frem Hagelands kunstige kranser som et produkt som vekker stor interesse. Hun antar at dette skyldes et økt fokus på gjenbruk, der kundene kjøper basiskranser som de selv dekorerer med egen pynt, for så å finne dem frem igjen år etter år.

En ansatt i Hageland holder to dekorative kongler foran plantehyller.
Nina Monsøy viser frem store trekongler, som er populære dekorasjonsgjenstader.

Detaljrik juleutstilling med miniatyrhus, figurer, trær og vinterlandskap.
Julebyen slår godt an hvert år.
Butikkmedarbeider holder opp en rød sesongvare foran hyller med julepynt.
Siv Halle viser fram et utvalg av butikkens adventsstjerner.
To smilende nissedukker med røde luer står utstilt i en butikk.
Nisser representerer en klassisk juletradisjon, og Juleland tilbyr et bredt og variert sortiment av denne populære skikkelsen.
Grønne og gule dekorballer henger i et butikkvindu over en produktdisk.
Også Grinchen har sneket seg inn blant julepynten.

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ANNONSE:

Juleland åpner 2. november. Det blir en innholdsrik første uke med gode smaker og aktiviteter. Og denne uken blir det mulighet til å kjøpe seg lunsj/ middag fra lokale matprodusenter.

Juleutstilling med pyntet tre, røde dekorasjoner og gaveartikler på et bord.
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