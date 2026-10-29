Vi kommer til å miste jordmorvaktberedskapen og følgetjenesta i Surnadal og Rindal

Nå går toget, vi treng alle sitt engasjement! 💪

1. desember inntrer ny foreløpig ukjent avtale om jordmorvakt og følgetjeneste fra helseforetaket Helse Møre og Romsdal, vi står i stor fare for å MISTE begge våre nær-jordmødreberedskapsvakter Wenche og Kirsti, til fordel for 100% orkdalsvakt. Og dermed miste trygghet og sikkerhet for liv og helse, for nåværende og fremtidige gravide kvinner og spedbarn i Surnadal og Rindal. 🤰💔😭



1. desember er det for sent, det er NÅ toget går, for å sikre trygghet for våre framtidige fødekvinner og deres barn. Det er NÅ vi må vise engasjement, og prøve å påvirke.



HMR sier de vil lage en «ny moderne og tidsriktig» avtale, for dem betyr trolig det å kutte i tjenester for å spare penger (jf. ambulansekutt og stenging av barneavdeling). 😡



Vi i offentligheten har ikke fått noen lovnad fra HMR om fortsatt jordmordvakt og følgetjeneste lokalisert i Surnadal og Rindal. ❌



HMR sier de er i forhandling med St.Olavs (Orkdalsvakt), og i dialog med Surnadal kommune. Javel?



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Åpent brev til våre kommunerepresentanter:



Kjære representant i Surnadal kommunestyre, 29.10.2026.

Jeg vil sterkt oppfordre til at representantene i kommunestyret i Surnadal kommune sammen står opp for innbyggernes trygghet i en av livets mest kritiske og sårbare fase for mødre og barn: Graviditet og fødsel.



Jeg vil sterkt oppfordre representantene til å utarbeide en felles uttalelse til Helse Møre og Romsdal, der dere bestrider oppsigelsen av samarbeidsavtalen med Surnadal kommune, om jordmorvakt og følgetjeneste for gravide i Surnadal, på begrunnelse av uforsvarlighet og manglende risikovurdering. Og at dere krever at surnadals­innbyggerne får en trygg og forsvarlig fødselsberedskap med 100 % lokalt forankra jordmorvaktberedskap og følgetjeneste med jordmor i Surnadal, og med hjelp av jordmor i Rindal.



Vi i Surnadal er ikke interesserte i å være en del av en utrygg og uforsvarlig vakt-ordning for våre fødende. Orkdalsvakta er alt for langt unna, til at hun skulle kunne ha vaktansvar og følgetjeneste for surnadalingene. Og det tar alt for lang tid for henne å skulle komme seg til Surnadal eller motsatt, og særlig i vinterhalvåret, skal ha ansvaret for våre fødende.



Det er uforsvarlig at 1 jordmor, uansett hvor flink og kompetent hun er, skal ha vaktberedskap og følgetjeneste, for 6 kommuner, med geografisk spredning, samtidig, som til sammen består av 44.000 innbyggere, om Surnadal også blir med.



Fom. 1. desember kan vi risikere at vår 48% surnadalsjordmorvakt og 30% rindalsvakt (for gravide i både Surnadal og Rindal) blir fjernet av helseforetaket. Da står vi kanskje

igjen med bare en 100% Orkdalsvakt, noe som er helt uforvarlig med tanke på stor avstander og alt for lav kapasitet.



Innholdet i forhandlingene kjenner vi ikke til, men dette kan bli et utfall. Toget går nå!



Det er nå vi alle må legge en felles innsats for å sikre trygghet og sikkerhet for liv og helse for nåværende og framtidige gravide og nyfødte i Surnadal, og samtidig

sikre bolyst og tilflytningslyst.

Vi i offentligheten vet ikke hva forhandlingene i denne saken går ut på. Det vi vi vet er at fra 30. november blir både surnadals­jordmorvakta (48 %) og rindals­jordmorvakta (30%) sagt opp. Da gjenstår bare samarbeid med St.Olavs. Og alt vi hører om fra Helse Møre og Romsdal er at de er i forhandlinger og dialog med St.Olavs. Så da er det veldig nærliggende å tro at Helse Møre og Romsdal kommer til å gå for 100 % orkdals­jordmorvakt.

Og dette er helt uaktuelt for alle nåværende og framtidige fødende i Surnadal og Rindal.

Retninglinjene fra helsedirektoratet er krystallklare på at helseforetaket skal sørge for jordmorberedskapsvakt og følgetjeneste, ved lengre reisevei enn 1,5 time til fra den gravides hjem og til fødestedet.

Hvorfor kan vi ikke akseptere å ha orkdalsvakta som vår jordmorberedskapsvakt og følgetjeneste:

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3 grunner til at vi ikke kan godta 100 % jordmorberedskapsvakt fra Orkland:

1. Uforsvarlig dårlig kapasitet

2. Uforsvarlig lange avstander

3. Lokal forankring av livsviktig kompetanse

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1. Uforsvarlig dårlig kapasitet

Vi er ikke interesserte i å være en del av en utrygg og uforsvarlig ordning for våre fødende, der Orkdalsvakta, som er alt for langt unna, og det tar alt for lang tid for henne å komme seg til Surnadal eller motsatt, og særlig i vinterhalvåret.

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Det er uforsvarlig at 1 jordmor (orkdalsvakt) skal ha vaktberedskap og følgetjeneste, for 6 kommuner med geografisk spredning, samtidig, som til sammen består av 44.000 innbyggere, om Surnadal også blir med.

2. Uforsvarlig lange avstander

F.eks. dersom den gravide bor i f.eks. Todalen og trenger hjelp fra jordmorvakta som befinner seg i Orkdal, så tar det orkdalsvakta kanskje ca. 1 time og 35 min å komme seg til Todalen, og det er på fine sommerveier, på vinterhalvåret vet vi at vi kan legge på minst en halvtime om det er dårlig vær.

Tidligere i år var det en fødekvinne fra dalføret som var i oppstarten av fødsel som kontaktet orkdalsvakta for behov for bistand, men orkdalsjordmorvakta var dratt på oppdrag til Hitra…

Å skulle ha 100 % vaktberedskap fra Orkdal blir ikke en trygg jordmorberedskapsvakt og ikke en følgetjeneste.

3. Lokal forankring av livsviktig kompetanse

Vi har ei superflink jordmor i Surnadal, Wenche Evensen, som både er kommunejordmor og som er jordmorvakt og følgetjeneste. Vi er alle så glad i vår Wenche, hun gir oss trygghet og en trygg oppfølging, hun er knallflink og har masse verdifull erfaring.

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I Surnadal vil vi samtidig takke rindalsjordmor Kirsti Grytbakk for den fantastisk innsatsen hun legger ned for oss, som beredskapsjordmor for oss i 30% av tiden, de siste årene. Hun har for oss bistått med trygghet, kompetanse og livreddende tiltak i mange situasjoner og over flere år, og hun har til og med bokstavlig talt reddet liv til livløse babyer. Og det at hun attåt er i jobb som aktiv jordmor ved fødsler ved St.Olavs i Trondheim jevnlig, gjør at hun er meget erfaren og dyktig

Vi har også ei anna jordmor frå Surnadal, som nå har bosatt seg i Surnadal med familie, og som også gjerne kunne jobbe som jordmor i Surnadal, dersom det blir muligheter for det. Hun må nå pendle til jobb på sykehus, og det vanskeliggjør familiesituasjonen med to små barn hjemme. Så hun og familien kommer ikke til å kunne bo her særlig lenge.

«Bør» eller «skal»…

Da fødende i 2020 etterspurte hjemmebesøk etter fødsel, noe som er et svært viktig tiltak for å sikre god fysisk og psykisk helse hos mor og baby, fikk de beskjed om at dette tiltaket står som «bør» og ikke «skal» i lovteksten, og at det derfor ikke er en prioritet i Surnadal kommune på grunn av kapasitetsutfordringer... Dette er veldig trist!!

Hva med å sørge for en jordmortjeneste, beredskap og følgetjeneste som er 100 % lokalt forankret, i et godt samarbeid mellom Surnadal og Rindal. For å møte nåtidens og framtidens gravide på en trygg og forsvarlig måte, i livets mest kritiske og sårbare fase.

Forslag:

Vår surnadalsjordmor fortsetter i halv stilling kommunejordmor, og halv stilling jordmorberedskapsvakt og følgetjeneste.

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Rindalsjordmor fortsetter i sin 30 %-stilling som jordmorberedskapsvakt og følgetjeneste.

Tilsett en jordmor til i Surnadal som dekker resterende av følgetjeneste-behovet, 22%, og som i tillegg også kan jobbe sammen med nåværende surnadalsjordmor med oppgaver i oppfølging av fødekvinner i Surnadal på dagtid.

En godt oppfulgt gravid kvinne som opplever en graviditet og fødsel preget av trygghet, vil bidra til å sikre større grad av god fysiske og psykisk helse hos både mødre og barn på kort og lang sikt.

Vennlig hilsen aksjonsgruppa for bevaring og styrking av jordmorvaktberedskap og følgetjeneste i Surnadal og Rindal,

v/Silje Ranes

Skjermdump fra NRK.

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