God morgen 29. oktober

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Norunn og Noralf har navnedag, og Tyrkia feirer sin nasjonaldag.

Norunn og Norun er norske kvinnenavn. Navnet er satt sammen av Nor-, som kan minne om Norge, og -unn, et navneledd av norrønt opphav. Norunn kan være dannet etter mønster av namn som Nora/Norma, og Jorunn/Torunn. Navnet har trolig oppstått i Norge rundt år 1900. I folketellinga fra 1900 var det registrert ei jente, født det samme året, som hadde Norunn som mellomnavn.

Noralf og Noralv er norske mannsnavn. Navna er satt sammen av Nor-, som kan minne om Norge, og -alf eller alv, navneledd av norrønt opphav. Noralf kan vera dannet etter mønster av navn som Nora og Toralf. Navnet har trolig oppstått i Norge like før år 1900. I folketellinga fra 1900 var det registrert 18 brukere av navna Noralf eller Noralv, de fleste under fem år.

Historiske tilbakeblikk på denne dag:

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1929 - Wall Street-krakket

Sammenbruddet på New Yorks fondsbørs toppet seg på «den svarte tirsdagen» 29. oktober 1929. I løpet av få dager hadde verdiene i det amerikanske aksjemarkedet blitt nesten halvert, i det hittil verste aksjeraset i amerikansk historie. Krakket innledet en finanskrise og en 12 år lang depresjon i internasjonal økonomi. SNL.

Senator John H. Glenn trener i vektløs tilstand ombord i romfergen Discovery, 4. november 1998. Scanpix/AP.

1998 - Tilbake til rommet, 77 år

John Glenn ble i 1962, 40 år gammel, den femte personen i verdensrommet, og den første amerikaneren til å gå i bane rundt jorda. I 1998, mens den da 77 år gamle Glenn fremdeles satt som senator for Demokratene, vendte han tilbake med romfergen Discovery, som den eldste astronauten til da. Glenn døde i 2016. Wikipedia.

1923 - Republikken Tyrkia

Det osmanske imperiet brøt sammen etter første verdenskrig. I 1923 ble den tyrkiske republikken opprettet, med Mustafa Kemal(senere: Kemal Atatürk, «tyrkernes far») som president. Den nye eliten ville omdanne Tyrkia til en moderne nasjonalstat, betraktet Vesten som ideal og Islam som et hinder for utvikling. SNL.