Opplyst fontene foran en historisk bygning med høsttre i mørket.

God morgen 29. oktober

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Trollheimsporten ønsker alle en riktig god torsdag morgen! 

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Norunn og Noralf har navnedag, og Tyrkia feirer sin nasjonaldag.

Norunn og Norun er norske kvinnenavn. Navnet er satt sammen av Nor-, som kan minne om Norge, og -unn, et navneledd av norrønt opphav. Norunn kan være dannet etter mønster av namn som Nora/Norma, og Jorunn/Torunn. Navnet har trolig oppstått i Norge rundt år 1900. I folketellinga fra 1900 var det registrert ei jente, født det samme året, som hadde Norunn som mellomnavn.

Noralf og Noralv er norske mannsnavn. Navna er satt sammen av Nor-, som kan minne om Norge, og -alf eller alv, navneledd av norrønt opphav. Noralf kan vera dannet etter mønster av navn som Nora og Toralf. Navnet har trolig oppstått i Norge like før år 1900. I folketellinga fra 1900 var det registrert 18 brukere av navna Noralf eller Noralv, de fleste under fem år.

Historiske tilbakeblikk på denne dag:

1929 - Wall Street-krakket
Sammenbruddet på New Yorks fondsbørs toppet seg på «den svarte tirsdagen» 29. oktober 1929. I løpet av få dager hadde verdiene i det amerikanske aksjemarkedet blitt nesten halvert, i det hittil verste aksjeraset i amerikansk historie. Krakket innledet en finanskrise og en 12 år lang depresjon i internasjonal økonomi. SNL.

Senator John H. Glenn trener i vektløs tilstand ombord i romfergen Discovery, 4. november 1998. Scanpix/AP.

1998 - Tilbake til rommet, 77 år
John Glenn ble i 1962, 40 år gammel, den femte personen i verdensrommet, og den første amerikaneren til å gå i bane rundt jorda. I 1998, mens den da 77 år gamle Glenn fremdeles satt som senator for Demokratene, vendte han tilbake med romfergen Discovery, som den eldste astronauten til da. Glenn døde i 2016. Wikipedia.

1923 - Republikken Tyrkia
Det osmanske imperiet brøt sammen etter første verdenskrig. I 1923 ble den tyrkiske republikken opprettet, med Mustafa Kemal(senere: Kemal Atatürk, «tyrkernes far») som president. Den nye eliten ville omdanne Tyrkia til en moderne nasjonalstat, betraktet Vesten som ideal og Islam som et hinder for utvikling. SNL.

god morgen nyheter
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