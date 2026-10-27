Statkraft forbereder to større prosjekter ved Follsjø dam og Trollheim kraftverk som skal bidra til bedre miljøforhold i Surna og sørge for at viktige deler av damanlegget blir rehabilitert. Arbeidene vil gi betydelige oppdrag til leverandører i regionen.

– Dette er et stort løft ved Follsjø, der vi både skal ta vare på viktige deler av anlegget og ivareta hensynet til vassdraget. Disse tiltakene vil ha positive ringvirkninger for området langt frem i tid, og vi ser fram til å komme i gang, sier Emil Bråten, prosjektleder i Statkraft.

Emil Bråten Foto: Statkraft

Statkraft skal de neste årene bygge et nytt vanninntak til Trollheim kraftverk og rehabilitere bunntappelukene i Follsjø dam. Det nye vanninntaket følger opp et myndighetspålegg som ble gitt gjennom revisjonen av konsesjonsvilkårene i 2021.

Målet er at temperaturen på vannet som slippes ut fra kraftverket i større grad skal følge de naturlige temperaturvariasjonene gjennom året. Dette skal bidra til bedre miljøforhold i Surna, blant annet ved å legge til rette for økt vekst hos laksesmolt.

Nytt inntak nærmere vannoverflaten

For å kunne regulere vanntemperaturen planlegger Statkraft et nytt vanninntak til Trollheim kraftverk med en om lag 550 meter lang tunnel, sjakt og luker. Løsningen skal gjøre det mulig å hente vann nærmere overflaten i Follsjøen og styre temperaturen på vannet som føres videre gjennom kraftverket.

– Med det nye inntaket får vi større mulighet til å styre temperaturen på vannet som føres gjennom kraftverket og videre ut i Surna. Det er et viktig tiltak for miljøet i vassdraget, sier Bråten.

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Anbudsrundene i prosjektet gjennomføres i løpet av 2027, og forberedende arbeider er planlagt samme år. Hovedarbeidene planlegges deretter å starte i første kvartal 2028, og prosjektet forventes ferdigstilt i 2029.

Parallelt skal altså bunntappelukene i Follsjø dam rehabiliteres. Lukene er viktige for sikkerheten og beredskapen ved anlegget, og brukes blant annet til å sikre minstevannføring i Surna.

– Dette arbeidet er planlagt å starte i februar 2027 og omfatter blant annet reparasjon av skader på luker og betongkonstruksjoner, dykkerarbeid og midlertidig stenging av vannveien, forklarer Bråten.

Arbeidet må gjennomføres innenfor et begrenset tidsvindu og tilpasses både vannstanden i magasinet, årstiden og krevende adkomstforhold. Andritz, Submara og Sweco bistår Statkraft i prosjektgjennomføringen

Portalbygg Trollheim Foto: Statkraft

Gir oppdrag til leverandørmarkedet

De to prosjektene skal gjennomføres i tett koordinering. Ved å samordne blant annet transport, maskiner, adkomst og planlagte driftsstanser kan Statkraft redusere kostnader og risiko og samtidig gjennomføre arbeidene mer effektivt.

Arbeidene vil gi oppdrag innen blant annet tunnelarbeid, transport, maskintjenester, bygg- og anleggsarbeid og tekniske leveranser.

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– Dette er omfattende anleggsarbeider som vil kreve kompetanse fra mange ulike fagmiljøer. Vi ønsker god konkurranse om oppdragene og håper naturligvis at også lokale og regionale leverandører ser mulighetene som ligger i prosjektene, sier Bråten.

Prosjektene ved Follsjø føyer seg inn i en periode med stor aktivitet ved Statkrafts vannkraftanlegg i Møre og Romsdal. I Trollheimen pågår det allerede omfattende arbeider ved Rinna og Store Bulu for å sikre minstevannføring og bedre forholdene i Surna-vassdraget. Ved Svorka kraftverk er det nylig gjennomført vedlikehold og oppgraderinger til om lag 20 millioner kroner.

I fjor søkte Statkraft også konsesjon for å bygge et nytt Aura kraftverk til rundt seks milliarder kroner. Et nytt Aura kraftverk vil være blant de største vannkraftinvesteringene i Norge i årene som kommer dersom prosjektet får nødvendige godkjenninger og investeringsbeslutning tas.