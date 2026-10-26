ANNONSE - Indre Nordmøre Senioruniversitet:
Stargate
Har du lyst til å vere med på ein tur til Trøndelag Teater før jul? Da er du velommen til å vere med Senioruniversitetet den 25. november for å oppleve forestillinga Stargate, eit moderne, urbant og usentimentalt juleevangelium på teaterscena. Nokre billettar er ledige, så no er det først til mølla som gjeld!
Det går buss frå Surnadal kl. 13.30 om Rindal sentrum, og det er felles middag før forestillinga. Reknar med å vere tilbake på Skei ca 22.30.
Buss, middag og teaterbillett kostar kr. 1500,- Innbetal til 4040 16 00150.
Påmeldingsfrist er 2. november til -
Kjellaug Foseide 97978200 kjellaugf@gmail.com
Marie Drøivoldsmo 95115936 marie.droivoldsmo@gmail.com