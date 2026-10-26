ANNONSE - Indre Nordmøre Senioruniversitet:

Madeleine Brandtzæg Nilsen (Melissa), Paal Herman Ims og Emma Caroline Deichmann (Ronja). Foto: Vegard Eggen, Trøndelag Teater

Stargate

Har du lyst til å vere med på ein tur til Trøndelag Teater før jul? Da er du velommen til å vere med Senioruniversitetet den 25. november for å oppleve forestillinga Stargate, eit moderne, urbant og usentimentalt juleevangelium på teaterscena. Nokre billettar er ledige, så no er det først til mølla som gjeld!