Informasjon om følgetjeneste for gravide i Rindal

I det siste har det vært en del saker i media om følgetjeneste for gravide. Rindal kommune vil derfor informere kort om følgetjenesten for gravide i Rindal.

Vi tilhører Trøndelag og St. Olavs hospital, og vi har avtale med St. Olav om følgetjeneste. Den er ikke endret, og tilbudet fra St. Olav blir som før.

Beredskap- og følgetjeneste - St. Olavs hospital HF (stolav.no)

Rindal kommune har jordmor ansatt i 20 % stilling der hun følger opp gravide gjennom svangerskapet. Denne stillingen blir ikke endret.

Det som angår fødende i Rindal, er oppsigelsen fra Helse Møre og Romsdal til Surnadal kommune. Beredskapen for fødende i Surnadal har vært delt i tre, og dekket av jordmor i Surnadal, jordmor i Rindal og beredskapen fra St. Olav (stasjonert i Orkdal). Denne avtalen har Helse Møre og Romsdal sagt opp. I tidligere avtale var det åpnet for at jordmor fra Rindal kunne ta imot henvendelser og følge fødende fra Rindal, de døgnene hun hadde vakt (forutsatt at det ikke var behov fra Surnadal). Det har dreid seg om ca. 30 % ressurs. Resterende 70 % har vært dekket av beredskapen i Orkdal.

Framover dekkes beredskapen for fødende i Rindal av beredskapen i Orkdal i sin helhet.

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Dette melder Rindal kommune på sin hjemmeside.