God morgen 23. oktober

Når 9åringen sier at jeg MÅ bli med ut å se på den fine soloppgangen idag tidlig, omtrent før jeg har fått «øyne»! Foto: @brittmariroen på Instagram

Riktig god fredag morgen til alle som leser Trollheimsporten! I katolsk kristendom er 23. oktober minnedag for St. Johannes av Capestrano og for Severinus av Boethius, en kristen filosof som levde på 500-tallet. Derfor er det Severin og Søren som har navnedag i dag.

Om du vil dele bildet ditt fra instagram med oss vil vi gjerne at du både bruker hashtag (#trollheimsporten) og persontag (@trollheimsporten). Da er det større sannsynlighet for at vi ser bildene deres slik at de kan publiseres her. Om du ikke bruker instagram kan du sende bildet ditt til vakt@trollheimsporten.no.





Noen historiske hendelser på denne datoen:

Ifølge Ussher-Lightfootkalenderen ble jorden skapt denne dagen i 4004 f.Kr.



42 f.Kr. – Octavian og Marcus Antonius slo Brutus i Slaget ved Filippi.



425 – Valentinian III ble romersk keiser, 6 år gammel.



1904 – Jordskjelv ryster Kristiania (opp til størrelse 5,5 på Richters skala).



1911 – Fly første gang brukt i krig da en italiensk pilot tar av fra Libya for rekognosering over tyrkiske stillinger under den italiensk-tyrkiske krig.



1941 – Georgij Zjukov fikk kommandoen over den Røde Armé.



1944 – Slaget ved Leytebukten, historiens største sjøslag, startet.



1954 – Vest-Tyskland anerkjennes som suveren stat av 15 nasjoner og gis medlemskap i NATO1956 – Protester mot sovjetisk innflytelse i Ungarn begynner. Oppstanden i Ungarn ble slått ned 4. november samme år.



1983 – Amerikansk militærforlegning i Libanon angrepet med lastebil fylt med sprengstoff; 241 døde. fransk forlegning angrepet samme dag; 58 døde.



2001 – Fredssamtaler med den provisoriske Irske republikanske armé gjenopptatt i Nord-Irland.



2002 – Tsjetsjenske separatister tok omkring 700 gisler i Dubrovka-teateret i Moskva.