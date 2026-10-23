God morgen 23. oktober
Riktig god fredag morgen til alle som leser Trollheimsporten! I katolsk kristendom er 23. oktober minnedag for St. Johannes av Capestrano og for Severinus av Boethius, en kristen filosof som levde på 500-tallet. Derfor er det Severin og Søren som har navnedag i dag.
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Noen historiske hendelser på denne datoen:
Ifølge Ussher-Lightfootkalenderen ble jorden skapt denne dagen i 4004 f.Kr.
42 f.Kr. – Octavian og Marcus Antonius slo Brutus i Slaget ved Filippi.
425 – Valentinian III ble romersk keiser, 6 år gammel.
1904 – Jordskjelv ryster Kristiania (opp til størrelse 5,5 på Richters skala).
1911 – Fly første gang brukt i krig da en italiensk pilot tar av fra Libya for rekognosering over tyrkiske stillinger under den italiensk-tyrkiske krig.
1941 – Georgij Zjukov fikk kommandoen over den Røde Armé.
1944 – Slaget ved Leytebukten, historiens største sjøslag, startet.
1954 – Vest-Tyskland anerkjennes som suveren stat av 15 nasjoner og gis medlemskap i NATO1956 – Protester mot sovjetisk innflytelse i Ungarn begynner. Oppstanden i Ungarn ble slått ned 4. november samme år.
1983 – Amerikansk militærforlegning i Libanon angrepet med lastebil fylt med sprengstoff; 241 døde. fransk forlegning angrepet samme dag; 58 døde.
2001 – Fredssamtaler med den provisoriske Irske republikanske armé gjenopptatt i Nord-Irland.
2002 – Tsjetsjenske separatister tok omkring 700 gisler i Dubrovka-teateret i Moskva.