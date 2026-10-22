Emma trives som eneste jente på verkstedet

Portpraten Portpraten er en serie der vi møter mennesker fra Surnadal og Rindal med ulike interesser, yrker, prosjekter og historier. Målet er å bli litt bedre kjent med hvem de er, hva de driver med og hva som opptar dem.

Emma Therese Hyldbakk er 19 år og bor hjemme hos foreldrene i Surnadal. Hun er lærling i industrimekanikerfaget hos Pipelife, og har nå begynt på det andre året av læretida. Om et halvt års tid er hun ferdig.

Arbeidsdagene varierer mye, og det er nettopp dette hun liker med faget.

– Ingen dag er lik. Det kan være alt fra vedlikehold og smøring, til reparasjoner og å passe på at maskinene går som de skal. Det er veldig mye forskjellig, forteller hun.

Interessen for det mekaniske var en viktig grunn for at hun valgte denne retningen.

– Jeg synes det er interessant hvordan ting henger sammen og fungerer. At noen faktisk har tenkt ut hvordan alt skal fungere, synes jeg er veldig tøft.

Industrimekanikerfaget er fortsatt et mannsdominert yrke, og Emma er den eneste jenta på verkstedet.

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– Jeg har en veldig fin gjeng å jobbe med. De er bare snille og gøyale. Men noen dager kan det være et veldig høyt testosteronnivå, ler Emma.

Godt arbeidsmiljø

Da Emma begynte på Pipelife hadde hun sett for seg et litt annet arbeidsmiljø enn det som møtte henne.

– Før jeg begynte på Pipelife, hadde jeg ikke sett for meg hvor åpent og imøtekommende arbeidsmiljøet skulle være. Jeg ble positivt overrasket over det gode arbeidsmiljøet og hvor godt jeg ble tatt imot.

Hun beskriver arbeidsplassen som åpen og lett, med mye humor kollegaene imellom.

– Det er ikke sånn at jeg føler på et stort tidspress. Selvfølgelig må ting gjøres så raskt som mulig, men jeg føler at jeg får den tiden jeg trenger til å fullføre oppgavene Det er mye tull og kødd også, og jeg kan snakke med hvem som helst her.

Som lærling har hun foreløpig ikke det største ansvaret, men hun får stadig flere oppgaver. I systemet Plania blir ulike arbeidsoppgaver fordelt, her får også Emma oppgaver med navnet sitt på.

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Samtidig må hun passe på at hun har vært innom det hun skal gjennom lærlingtiden.

– De er flinke til å ta meg med på oppgaver og lære bort, men jeg må også ta mye initiativ selv. Jeg må passe på at jeg får vært innom alle læremålene og følge opp det jeg skal gjennom.

Ung i arbeidslivet

Det å være ung i arbeidslivet synes hun går veldig fint, men hun kjenner også på at det å ha lite erfaring er frustrerende.

– Jeg sitter jo med veldig lite erfaring nå. Vi holdt her en dag på med noe jeg egentlig ikke hadde peiling på hvordan skulle være, men han jeg jobbet med sa det så bra ut. Jeg har jo ikke bakgrunnen eller erfaringenen ennå til å vite hva som faktisk er bra, riktig eller ikke.

Hun foreller også at noen arbeidsoppgaver av og til går til noen med mer erfaring.

– På noen jobber vil de nok heller ha noen som har gjort det før, og det skjønner jeg jo. Det er kanskje det jeg synes er vanskeligst med å være ung i arbeidslivet, men erfaringen kommer jo etter hvert.

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Anbefaler yrkesfag

Emma er ikke i tvil om at hun vil anbefale yrkesfag til andre unge.

– Du får et veldig godt innblikk i hvordan arbeidslivet faktisk er. Og selv om du går yrkesfag og blir lærling, så stopper det jo ikke der. Du kan fortsatt studere etterpå.

Hun trekker også fram at læretiden gir mulighet til å lære mer praktisk, ikke kun gjennom teori.

– Du får gjøre mer i hverdagen enn å bare sitte inne og lese i en bok på skolen. Uansett hvilken linje du velger, får du prøvd deg og får god erfaring. Læretiden er jo bare to år, og når du trives går det ekstremt fort.

Vil studere videre

Når læretiden er ferdig ser hun for seg å studere videre.

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– Jeg trives veldig godt med det jeg holder på med, men vil samtidig være åpen for flere muligheter. Hvis det dukker opp en interessant stilling, har jeg mulighet til å søke på den.

Når hun ikke er på jobb går tiden blant annet til å treffe venninner, lese, tegne og gjøre litt forskjellig.