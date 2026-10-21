Nå kan vi se støv fra Halleys komet!

De som er ute på et mørkt sted og har lite skyer kan de neste nettene oppleve en flott meteorsverm. Stjerneskuddene skyldes støvkorn fra den berømte Halleys komet. Kometen befinner seg for tiden i de ytre delene av Solsystemet, men den kommende uken farer Jorden gjennom støvbåndet kometen har etterlatt seg på sine ferder gjennom Solsystemet. Støvkornene kommer inn i atmosfæren i 238 000 km/t og brenner raskt opp som lysende streker som farer over himmelen.

Hver klarværsnatt kan vi med en passe dose tålmodighet fra mørke steder oppleve stjerneskudd. Men noen ganger i året tiltar aktiveten betydelig, og da ser det samtidig ut som stjerneskuddene stråler ut fra et bestemt punkt på himmelen. Dette fenomenet kalles en stjerneskuddsverm.

Halleys komet har vært observert av mennesker i over 2000 år, og det finnes nedtegnelser om den helt tilbake til år 466 før vår tidsregning. Kometkjerner kalles skitne snøballer og består av snø, frosne gasser og støv. Kometer har svært avlange baner og tilbringer det meste av tiden i de ytre, iskalde områdene av Solsystemet. Når de av og til stuper inn mot solvarmen, begynner stoffer å fordampe og drar med seg støv som blir liggende som en lang hale etter kometkjernen.

Halleys komet besøker det indre av Solsystemet hvert 76. år, sist gang i 1986. Men i oktober hvert år kan vi oppleve at støvkorn kometen har etterlatt seg, farer over himmelen som lysende streker. Dette er svermen Orionidene som har fått sitt navn fordi stjerneskuddene ser ut til å strømme ut fra et punkt litt oppe til venstre for den røde og iøynefallende stjernen Betelgeuse i stjernebildet Orion.

Årets maksimum vil inntreffe natt til onsdag og natt til torsdag. Etter midnatt, og særlig noe senere på natten, kan vi fra helt mørke steder se 10-20 stjerneskudd i timen fra denne svermen. Enkelte år øker aktiviteten enda mer, så dette er absolutt en sverm det er hvert å følge med på!

Månen begynner å få en stor fase og lyser sterkt. Dette kunne forstyrret svermen siden himmelen blir lysere, men Månen går ned ut på natten – omtrent på samme tidspunkt som svermen begynner å bli på sitt beste. Månelyset vil derfor ikke forstyrre særlig mye i den beste perioden.

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Stjerneskuddene farer over himmelen med 66 km/s – 238 000 km/t. Det svarer til å fly fra Kirkenes til Stavanger på 25 sekunder, og gir stjerneskuddene ganske imponerende fart over himmelen.



Hvordan oppleve fenomenet?

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Det er viktig å finne et mørkest mulig sted og lengst mulig unna kunstig belysning. La øynene gradvis venne seg til mørket og vent tålmodig. Ut på natten stråler stjerneskuddene ut fra sydhimmelen, og det kan lønne seg å sette seg i en god stol og se opp på en stor del av himmelen i sydlig retning. Ikke se på mobilen eller andre lyskilder siden dette ødelegger nattesynet.